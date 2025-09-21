Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: "Am analizat de 20 de ori" - Antena Sport

Edi Iordănescu este de părere că Legia Varșovia merita să câștige partida contra celor de la Rakow din campionat, încheiată cu scorul de 1-1. Fostul selecționer a analizat ce s-a întâmplat în cadrul meciului și a acuzat modul în care arbitrul a gestionat faza premergătoare golului înscris de echipa la care a evoluat și Bogdan Racovițan.

Legia se află în acest moment pe locul 7 în Ekstraklasa, cu 11 puncte adunate după șapte etape.

Edi Iordănescu: “Am venit aici să câștigăm”

Antrenorul român a ținut să își exprime respectul față de Rakow, deși nu a putut să se abțină în momentul în care a vorbit despre cine merita să câștige partida. După ce Legia a deschis scorul, adversarii ei au restabilit egalitatea după ce au primit o lovitură de pedeapsă la un henț comis de elevul lui Iordănescu.

Fostul selecționer a spus că nu înțelege cum centralul a putut să acorde o lovitura liberă care a dus ulterior la acel penalty.

“Am venit aici să câștigăm. Cred că asta a fost evident încă din start, ținând cont de cum am început meciul și de cum l-am controlat. Cred că meritam victoria, a fost o singură echipă pe teren în prima repriză. Cu tot respectul pentru Rakow, care este o echipă foarte puternică, cu o istorie importantă.