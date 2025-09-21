Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: "Am analizat de 20 de ori" - Antena Sport

Edi Iordănescu este de părere că Legia Varșovia merita să câștige partida contra celor de la Rakow din campionat, încheiată cu scorul de 1-1. Fostul selecționer a analizat ce s-a întâmplat în cadrul meciului și a acuzat modul în care arbitrul a gestionat faza premergătoare golului înscris de echipa la care a evoluat și Bogdan Racovițan.
Legia se află în acest moment pe locul 7 în Ekstraklasa, cu 11 puncte adunate după șapte etape.
Edi Iordănescu: “Am venit aici să câștigăm”
Antrenorul român a ținut să își exprime respectul față de Rakow, deși nu a putut să se abțină în momentul în care a vorbit despre cine merita să câștige partida. După ce Legia a deschis scorul, adversarii ei au restabilit egalitatea după ce au primit o lovitură de pedeapsă la un henț comis de elevul lui Iordănescu.
Fostul selecționer a spus că nu înțelege cum centralul a putut să acorde o lovitura liberă care a dus ulterior la acel penalty.
“Am venit aici să câștigăm. Cred că asta a fost evident încă din start, ținând cont de cum am început meciul și de cum l-am controlat. Cred că meritam victoria, a fost o singură echipă pe teren în prima repriză. Cu tot respectul pentru Rakow, care este o echipă foarte puternică, cu o istorie importantă.
Din punctul meu de vedere, nu a fost fault la duelul dintre Kapuadi și Tudor. Lovitura liberă, care a dus la faza penalty-ului, nu ar fi trebuit acordată. Când un jucător sare fără sprijin, cel mai mic contact este suficient pentru ca acesta să își piardă echilibrul și poziția.
Am analizat această situație de 20 de ori și nu pot găsi o explicație logică pentru decizia arbitrului“, a spus fostul selecționer, potrivit legionsci.com.
Legia Varșovia mai are două meciuri de disputat în campionat, după care urmează debutul în Conference League contra Samsunspor.
