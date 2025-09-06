Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu - Antena Sport

Louis Munteanu e OUT și de la meciul naționalei cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Louis Munteanu era anunțat titular de Mircea Lucescu în amicalul cu Canada, pierdut de România vineri, scor 0-3. Atacantul de la CFR Cluj a avut un ghinion teribil și s-a accidentat la încălzire.

Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru

La o zi după partida cu Canada, care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, FRF a oferit mai multe detalii despre Louis Munteanu. Accidentarea s-a dovedit a fi una mai serioasă, iar atacantul nu va fi apt pentru meciul cu Cipru, el suferind o leziune musculară la gamba stângă.

În ciuda faptului că Mircea Lucescu va rămâne cu un singur atacant în lot pentru partida cu Cipru, dat fiind faptul că și Daniel Bîrligea s-a accidentat, selecționerul a decis să nu mai convoace un alt jucător în locul lui Louis Munteanu.

„Louis Munteanu nu va fi disponibil nici la meciul cu Cipru de marți după ce, în urma investigațiilor efectuate azi, s-a descoperit o leziune musculară la nivelul gambei stângi.