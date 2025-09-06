Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu

Echipa naţională

Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu

Publicat: 6 septembrie 2025, 17:13

Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu

Louis Munteanu, pe banca naționalei la meciul cu Canada/ Profimedia

Louis Munteanu e OUT și de la meciul naționalei cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro. 

Louis Munteanu era anunțat titular de Mircea Lucescu în amicalul cu Canada, pierdut de România vineri, scor 0-3. Atacantul de la CFR Cluj a avut un ghinion teribil și s-a accidentat la încălzire. 

Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru 

La o zi după partida cu Canada, care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, FRF a oferit mai multe detalii despre Louis Munteanu. Accidentarea s-a dovedit a fi una mai serioasă, iar atacantul nu va fi apt pentru meciul cu Cipru, el suferind o leziune musculară la gamba stângă. 

În ciuda faptului că Mircea Lucescu va rămâne cu un singur atacant în lot pentru partida cu Cipru, dat fiind faptul că și Daniel Bîrligea s-a accidentat, selecționerul a decis să nu mai convoace un alt jucător în locul lui Louis Munteanu.  

Louis Munteanu nu va fi disponibil nici la meciul cu Cipru de marți după ce, în urma investigațiilor efectuate azi, s-a descoperit o leziune musculară la nivelul gambei stângi.  

El va părăsi astăzi cantonamentul naționalei, iar selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător”, a anunțat FRF, pe Facebook.  

România țintește victoria în deplasarea din Cipru, având șase puncte în grupa de calificare la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au pierdut partidele tur cu Bosnia și Austria. 

Lotul României pentru meciul cu Cipru 

Portari 

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); 

Fundași 

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (U Cluj, 48/6) 

Mijlocași 

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0); 

Atacanți 

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5). 

