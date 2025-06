Luca Băsceanu, după evoluţia din România U19 - Muntenegru U19: "Am stat mult cu Gică Hagi şi m-a învăţat" - Antena Sport

Luca Băsceanu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României U19, în primul meci de la EURO 2025, 2-1 cu Muntenegru U19. Pe Arcul de Triumf, tricolorii au revenit de la 0-1 şi s-au impus după golul marcat de Barbu, în prelungiri.

Intrat pe teren după o oră de joc, jucătorul Farului nu a avut nevoie decât de 3 minute pentru a-i pasa decisiv lui Marincău. Fotbalistul de 19 ani şi-a continuat evoluţia bună până la final, atunci când a declarat că a furat meserie de la Gică Hagi

Luca Băsceanu: “Am stat mult cu Gică Hagi şi m-a învăţat”

”Am intrat și am încercat să îmi ajut echipa, am și reușit după un minut sau două să dau un assist (n.r. la golul lui Marincău). Am vrut să îmi ajut echipa. Am avut în cap să revenim, era 1-0 pentru ei și sunt bucuros că mi-a ieșit, asta îmi doresc în continuare.

E clar că este un avantaj (n.r. prezența suporterilor), le mulțumim că au venit, chiar nu mă așteptam să vină în număr atât de mare, sperăm să fie alături de noi în continuare, iar noi să îi bucurăm cu jocul nostru.

(n.r. pasele astea le-ai învățat de la domnul Hagi?) Să zic că da, am stat mult cu dânsul și m-a învățat să dau pasă. E clar că dacă jucăm așa ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele.