Marius Marin a spus care e cel mai important meci al naţionalei la EURO 2024: "Vom da totul"! Ce a spus despre un transfer - Antena Sport

Marius Marin a spus care e cel mai important meci al naţionalei la EURO 2024: "Vom da totul"! Ce a spus despre un transfer Marius Marin / AntenaSport Marius Marin a spus care e cel mai important meci al naţionalei la EURO 2024, înainte de startul meciului România – Liechtenstein, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Marin crede că cel mai important meci din grupele EURO 2024 este chiar cel cu Ucraina. Marius Marin a spus care e cel mai important meci al naţionalei la EURO 2024: „Vom da totul”! Ce a spus despre un transfer „(n.r: Cresc emoţiile înaintea turneului final?) Da, pot spune că da. Ne aşteaptă nişte meciuri foarte importante pentru cariera noastră, pentru istoricul nostru şi cred că ar trebui să începem din seara asta, să ne punem amprenta, pentru că este un nou test pentru noi. Trebuie să dăm totul, pentru că sunt atâţia români alături de noi. La acest Campionat trebuie să jucăm pentru România şi pentru români. Suntem un grup unit, asta ne-a adus la turneul final. Nu cred că la echipa naţională există titulari şi rezerve. Important este ca cine joacă să dea totul pe teren, pentru acest tricou, pentru că este ca şi pielea noastră. Reclamă

Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Cred că cel mai important meci din grupe este cel cu Ucraina pentru că ne dorim foarte mult să începem bine şi să facem o figură frumoasă.

(n.r. Cresc pretenţiile, am văzut pe finalul meciului cu Bulgaria publicul nemulţumit. V-a deranjat atitudinea fanilor la final?) Nu, este normal, românii îşi doresc performanţă. Sunt de acord cu chestia asta. A fost un test pentru noi, după cum şi astăzi este. Nu trebuie să ne luăm după nişte amicale. Vă asigur că în Germania vom da totul pentru acest tricolor.

Ne-am propus obiectivul să trecem din grupe şi, aşa cum v-am zis, primul meci este cel mai important.

(n.r. Cale pentru a prinde un transfer la o echipă mai mare?) Da, sperăm să facem o figură frumoasă, în ultimii ani vedeţi jucători la echipa naţională care joacă în Champions League, în Europa League şi asta face diferenţa”, a declarat Marius Marin în exclusivitate pentru AntenaSport, înainte de startul meciului România – Liechtenstein. România – Liechtenstein LIVE VIDEO, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Echipa de start a României. Ianis, căpitan România – Liechtenstein e LIVE VIDEO, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! „Tricolorii” vor disputa pe stadionul Ghencea ultimul amical înainte de EURO 2024. Staff-ul lui Edi Iordănescu a avut de gestionat în ultima perioadă mai multe probleme medicale ale unor „tricolori”. Au existat însă şi veşti bune: Denis Alibec va fi apt pentru EURO 2024, iar Deian Sorescu este refăcut deja în proporţie de 100%. România: Moldovan – Sorescu, Drăgușin, Racovițan, Mogoș, – Cicâldău, Șut, Olaru – Hagi, Pușcaș, Coman Rezerve: Niță, Târnovanu, Sava, Rațiu, Nedelcearu, M. Marin, Stanciu, Bancu, Mihăilă, Drăguș, Man, Grameni, Bîrligea Selecționer: Edward Iordănescu Ianis Hagi va fi pentru prima dată căpitanul României în partida cu Liechtenstein.

„În această seară, la meciul cu Liechtenstein, Ianis Hagi va purta în premieră banderola de căpitan al echipei naționale”, a anunţat Federaţia pe reţelele de socializare.

Căpitanul obişnuit al naţionalei, Nicolae Stanciu, nu este titular în meciul România – Liechtenstein.

