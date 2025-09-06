Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”

Publicat: 6 septembrie 2025, 21:39

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a răbufnit după ce România a fost învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Denis Drăguș pentru atitudinea de pe teren. 

MM l-a taxat și pe Horațiu Moldovan, după gafa uriașă comisă de portarul naționalei la golul de 2-0 al canadienilor, când a încercat să-l dribleze pe Ahmed în propriul careu. 

În ciuda criticilor lansate asupra lui Denis Drăguș și a lui Horațiu Moldovan, Mihai Stoica și-a exprimat admirația față de Mircea Lucescu și a subliniat că nu critică selecția făcută de acesta. 

„Moldovan este un portar fără talie, care a făcut greşeli mari când era la Rapid, cu Farul, cu Petrolul, care nu s-a putut impune la UTA, la Sepsi, la CFR şi care a ajuns conjunctural la echipa naţională făcând un meci excelent în Kosovo şi un joc bun cu Elveţia, să vorbim despre el ca de titularul inamovibil al echipei naţionale. 

Îl venerez pe Mircea Lucescu, rămâne cel mai mare antrenor român, dacă luăm toată cariera, mai ales la echipe de club, este top 5 în Champions League, sau al şaselea. 

Numele lui este pronunţat lângă Alex Ferguson, Arsene Wenger, Mourinho, Guardiola. Niciodată nu o să contest alegerile făcute de selecţioner. La echipa naţională nu e normal să te comporţi aşa cum s-a comportat Moldovan. Niciun portar care driblează nu are sens să facă această chestie. 

Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane. 

Nu e normal să vii cu atitudinea asta când ‘eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu’. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Pentru România urmează duelul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa marți, de la 21:45, iar „tricolorii” țintesc victoria, ținând cont că au suferit deja două înfrângeri în grupa de calificare.

