Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” - Antena Sport

Mircea Lucescu a convocat 7 jucători de la FCSB pentru cele două meciuri pe care naționala României le va disputa în septembrie. Șase dintre aceștia au fost incluși în lotul pentru meciul contra Canadei, mai puțin Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în disputa cu CFR Cluj.
În mod surprinzător, toți cei șase sunt pe bancă la jocul de pe Arena Națională, lucru care l-a scos din sărite pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României.
FCSB, fără niciun titular în România – Canada
Ca în vremurile bune, FCSB a trimis nu mai puțin de 7 jucători la echipa națională de fotbal a României. Daniel Bîrligea nu a prins convocarea, după ce s-a accidentat în partida cu CFR Cluj.
Chiar și așa, niciunul dintre cei șase jucători rămași sub comanda lui Mircea Lucescu nu au prins echipa de start la amicalul cu Canada, disputat pe Arena Națională. Lucrul acesta l-a scos din sărite pe Mihai Stoica, care și-a strigat nemulțumirea.
„Avem șase jucători la națională și niciunul nu figurează în formula de start. Avem șase jucători pe bancă. Batem toate recordurile, cred că suntem echipa cu cei mai mulți jucători pe banca unei echipe naționale.
Cât mi-aș fi dorit eu, la situația în care suntem acum, să avem jucătorii la dispoziție ca să avem o șansă în Europa League. În campionat nu ar interesa pe cineva, dar în Europa League ar trebui să intereseze.
Nu am înțeles convocările astea. Am fost deplorabili sezonul ăsta. Ne-am făcut de râs cu Inter d’Escaldes, a fost batjocură cu Shkendija, iar în campionat ne-a bătut Slobozia, ne-a bătut Piteștiul fără drept de apel, Dinamo ne-a dat patru și avem șapte jucători la echipa națională!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Cum a arătat echipa de start a României pentru meciul cu Canada
România: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.
Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram.
