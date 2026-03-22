Mihai Stoica, reacţie fermă după ce “cel mai valoros jucător” al FCSB-ului nu a fost convocat: “Luminează terenul”

Mihai Stoica a reacţionat, după ce Darius Olaru nu a fost convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, de la ora 19:00. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu a criticat decizia luată de selecţioner.
MM a subliniat că deşi Olaru este “cel mai valoros jucător” cu care a lucrat vreodată, el nu a reuşit să se impună la echipa naţională aşa cum a făcut-o la FCSB.
Mihai Stoica, reacţie fermă după ce Darius Olaru nu a fost convocat la naţională
Mihai Stoica a mai amintit de faptul că după accidentarea din sezonul trecut, Darius Olaru nu a mai avut aceleaşi cifre, dată fiind şi forma echipei, care a ajuns în play-out.
MM a amintit de pasa superbă de gol oferită de Olaru lui David Miculescu, în victoria FCSB-ului cu UTA, scor 1-0, din a doua etapă de play-out.
“Toţi jucătorii convocaţi în ultima vreme se aşteaptă să fie convocaţi în continuare. Chiar nu am ce să comentez. Am spus că este cel mai valoros jucător cu care am lucrat vreodată şi reiterez ce am spus: este cel mai bun jucător pentru noi, pentru echipa noastră. În altă echipă nu ştiu cum ar fi, dar pentru mine e cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată.
A avut atunci (n.r. – înainte de accidentare) mult superioare, dar la foarte multe capitole este la fel, la efort, la implicare, la atitudine. E adevărat că cifre n-a mai făcut ca la nivelul dinaintea accidentării, dar nici echipa nu a mai jucat la nivelul ăla. Fără el este foarte complicat.
Mulţi spuneau că nu mai e, dar a luminat terenul la pasa de gol, iar el face totul în viteză, ceea ce foarte puţini jucători români fac. El, spre deosebire de majoritatea românilor care joacă pe poziţia lui, cere mingea şi în profunzime, nu doar la picior. Faptul că jucătorii noştri cer mingea la picior e o mare carenţă a fotbalului românesc, de la numărul 8 în sus, care cer doar la picior mingea“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Lotul României pentru barajul cu Turcia
PORTARI
Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0)
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAŞI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANŢI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
