Mihai Stoica, reacţie fermă după ce “cel mai valoros jucător” al FCSB-ului nu a fost convocat: “Luminează terenul”

Mihai Stoica a reacţionat, după ce Darius Olaru nu a fost convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, de la ora 19:00. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu a criticat decizia luată de selecţioner.

MM a subliniat că deşi Olaru este “cel mai valoros jucător” cu care a lucrat vreodată, el nu a reuşit să se impună la echipa naţională aşa cum a făcut-o la FCSB.

Mihai Stoica, reacţie fermă după ce Darius Olaru nu a fost convocat la naţională

Mihai Stoica a mai amintit de faptul că după accidentarea din sezonul trecut, Darius Olaru nu a mai avut aceleaşi cifre, dată fiind şi forma echipei, care a ajuns în play-out.

MM a amintit de pasa superbă de gol oferită de Olaru lui David Miculescu, în victoria FCSB-ului cu UTA, scor 1-0, din a doua etapă de play-out.

“Toţi jucătorii convocaţi în ultima vreme se aşteaptă să fie convocaţi în continuare. Chiar nu am ce să comentez. Am spus că este cel mai valoros jucător cu care am lucrat vreodată şi reiterez ce am spus: este cel mai bun jucător pentru noi, pentru echipa noastră. În altă echipă nu ştiu cum ar fi, dar pentru mine e cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată.