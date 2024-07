Mihai Stoichiţă a anunţat data la care expiră contractul lui Edi Iordănescu! Reacţia la întrebarea despre decizia selecţionerului - Antena Sport

Ce spunea Edi Iordănescu după EURO 2024

„Nici pentru mine nu a fost ușor. Nu m-am plâns, am încercat să fac față tuturor problemelor. Am apărat naționala cu toată ființa mea. Nu a fost ușor. Acum am nevoie de liniște și odihnă.

Eu spun cu toată încrederea că echipa națională își cunoaște drumul și știe ce are de făcut. Echipa națională a dezvoltat principii și valori. Cred că în acest moment familia mea are nevoie mai mare de mine decât echipa națională. Gândul meu merge către familie. Cu promisiunea că în perioada următoare voi discuta cu președintele FRF, căruia îi mulțumesc pentru toată încrederea. Vom vedea ce va spune viitorul”, a declarat Edi Iordănescu după EURO 2024.

România a ajuns până în optimile de finală la EURO 2024, acolo unde a fost eliminată de Olanda. „Portocala mecanică” i-a învins pe tricolori cu 3-0. România a câştigat grupa E de la EURO 2024, toate cele 4 echipe din grupă acumulând câte 4 puncte. Pe 2 s-a clasat Belgia, iar pe 3 Slovacia. Ucraina a încheiat grupa E pe ultimul loc.