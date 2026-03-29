Mihai Stoichiţă, ultimele veşti despre Mircea Lucescu: “A vorbit la telefon cu secunzii”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 martie 2026, 21:59

Mihai Stoichiţă oferă declaraţii după sosirea tricolorilor la Bratislava / AntenaSport

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a transmis că ultimele veşti legate de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) sunt îmbucurătoare.

Stoichiţă a dezvăluit că imediat după aterizarea naţionalei la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia, Mircea Lucescu a vorbit cu secunzii României.

Mihai Stoichiţă: “E îmbucurător tot ce auzim despre Lucescu”

“(n.r: Cum a fost zborul?) Plăcut. Fără turbulenţe, fără nimic. (n.r: Ce veşti mai aveţi despre domnul Mircea Lucescu?) Stabil. A vorbit la telefon cu secunzii acum, când am aterizat. E îmbucurător tot ce auzim despre el. (n.r: E adevărat că a vrut musai să vină la meci? Şi-a chemat şoferul să-l aducă de la spital?) Aşa este, da, asta a fost dimineaţă, după ce a fost dus la spital. La un oarecare interval de timp şi-a revent, Nu, dom’le, că eu mă întorc la cantonament, la băieţi. Bravo lui

(n.r: Ce a păţit?) Asta nu pot să vă spun, că nu sunt doctor. Nu ştiu nici eu ce s-a întâmplat, nu pot să vă explic. Ceva legat de inimă.

(n.r: Cum sunt băieţii? Bănuiesc că e cel mai rău moment, după ce s-a întâmplat cu Turcia, după ce s-a întâmplat şi cu nea Mircea. Au moralul necesar pentru a forţa o victorie de palmares?) La fotbal întotdeauna trebuie să te ridici după ce cazi şi să mergi mai departe. Vă daţi seama că ei sunt nişte profesionişti care, bineînţeles, trebuie să treacă peste tot ce am pătimit în zilele astea. Înfrângerea cu Turcia, episodul cu Mircea Lucescu. Trebuie să te întăreşti, să o iei de la capăt, cu speranţa că va fi cu totul altfel la următoarea campanie.

Mihai Stoichiţă a spus ce urmează pentru naţională după amicalul cu Slovacia

(n.r: Ce urmează după acest amical?) O pauză până în luna iulie. În luna iulie se reia activitatea. (n.r: Cu acelaşi antrenor?) Asta e altă treabă, nu ştiu, o să vedem.

(n.r: despre primul meci pe banca naţionalei pentru Jerry Gane) Întotdeauna, pentru fiecare, e un început de drum. Nu trebuie să aibă emoţii pentru că o să colaboreze cu Costică Constantinovici. O să ţină legătura cu Lucescu, au făcut deja strategia de joc. Nu e niciun fel de emoţie”, a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru Observator şi AntenaSport.

Slovacia – România se dispută marţi, de la ora 21:45, la Bratislava. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Mircea Lucescu nu va fi pe banca tricolorilor la acest meci, el fiind înlocuit cu Jerry Gane.

Selecţionerul Mircea Lucescu a vrut să se întoarcă în cantonament după ce a primit îngrijiri medicale, dar nu a primit acceptul doctorilor. El a rămas în spital pentru a fi monitorizat.

