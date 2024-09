Mircea Lucescu a ales: convocările preliminare pentru meciurile cu Cipru și Lituania. Nu lipsesc Puşcaş şi Hagi - Antena Sport

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4), George PUȘCAȘ (Bodrumspor | Turcia, 45/11), Daniel PARASCHIV (Oviedo | Spania, 1/1).

George Puşcaş, după ce nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Lituania

George Puşcaş a reacţionat după ce nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Lituania. Puşcaş a spus că nu va comenta niciodată deciziile selecţionerului. Puşcaş nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Lituania, câştigat de România cu scorul de 3-1.

Conform informaţiilor AntenaSport, George Puşcaş ar fi aflat de pe reţelele de socializare că nu face parte din lotul pentru meciul cu Lituania. Mai mult, în spaţiul public au apărut şi alte informaţii conform cărora Mircea Lucescu ar fi decis să nu îl mai cheme la echipa naţională.

„Referitor la informațiile care au apărut în mass media în ultimele zile, vreau să clarific câteva lucruri. S-au scris multe lucruri false sau denigratoare despre mine în ultimii ani și nu am reacționat niciodată știind că cine mă cunoaște cu adevărat și urmărește știe mereu care este adevărul despre mine și acțiunile mele, dar când este vorba despre echipa naționala și țara mea consider că este datoria mea să ies în față și să explic!

Așadar, s-a spus că am vrut să plec înainte de meciul cu Lituania. Adevărul este că după ce conducerea clubului a văzut că nu fac parte din lot pentru meciul cu Lituania, am fost întrebat dacă pot să revin mai repede la Bodrum, pentru a prinde antrenamentul de a doua zi și pentru a intra mai repede în pregătirea meciului care urma să se joace în weekend, lucru care nu s-a întâmplat și am ajuns mai târziu la antrenamentele de după. L-am întrebat pe team manager dacă există această opțiune, crezând că poate sunt și obligat, conform regulamentului UEFA, să fac acest lucru. Mi s-a spus că nu e obligatoriu și că domnul Lucescu își dorește să rămân până la finalul acțiunii, adică până la finalul meciului. Am acceptat fără niciun alt comentariu.

Echipa națională este extrem de importantă pentru mine și nu există onoare mai mare decât să fiu convocat să îmi reprezint țara. Niciodată nu voi refuza sau comenta deciziile selecționerului. Da, este adevărat că mă interesează mereu să înțeleg unde greșesc și cum pot progresa, dar întotdeauna voi respecta și accepta deciziile sale.