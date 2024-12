Mircea Lucescu a anunţat marele său obiectiv de la naţionala României: "Trebuie să facem asta şi după aceea totul e posibil" - Antena Sport

Mircea Lucescu a revenit în forţă la naţionala României. Cu el selecţioner, România a câştigat toate meciurile. Chiar şi asa, Mircea Lucescu a anunţat că vrea mai mult de la naţionala României.

Mircea Lucescu a spus că România a avut un an foarte bun, dar vrea mai mult. . Parcursul de la EURO 2024, acolo unde naţionala a ajuns până în optimile de finală, şi cel din Liga Naţiunilor nu l-au mulţumit pe deplin pe actualul selecţioner.

Mircea Lucescu a spus ce vrea să facă la naţionala României

„A fost un an foarte bun pentru că s-a făcut un pas înainte. Încă nu am fost la nivelul la care am fost şi mă refer la perioada din anii ’70, la perioada anilor 84, la cea a anilor ’90 când fotbalul românesc era în prim plan. Eram un fotbal cu calităţi speciale. Tehnica pasei a fost fenomenală, noi trebuie să revenim la sitlul de joc al anilor ’90 şi după aceea totul este posibil. Jucători talentaţi se găsesc în orice perioadă şi în orice colţ de ţară„, a spus Mircea Lucescu.

România a renăscut la EURO 2024, iar drumul spre World Cup 2026 a început perfect

Naţionala României a renăscut o dată cu calificarea la EURO 2024, acolo unde s-a legat o nouă legătură solidă cu fanii. Această legătură dintre jucătorii României şi fani se poate închega cu o calificare la Campionatul Mondial.

Câştigătoare a grupei de Nations League şi promovată în Liga B, România se află în urna a doua valorică pentru tragerea la sorţi care va avea loc la Zurich, care va avea loc pe 13 decembrie.