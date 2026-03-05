Alexandru Chipciu ratează barajul cu Turcia! A venit verdictul medicilor - Antena Sport

Alexandru Chipciu (36 de ani) va rata barajul cu Turcia pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.
Fundaşul stânga s-a accidentat în meciul de Cupa României dintre U Cluj şi Hermannstadt (2-1), din sferturile competiţiei. El a fost înlocuit după doar 20 de minute.
Alexandru Chipciu reatează barajul cu Turcia
Conform gsp.ro. fostul jucător al FCSB are o leziune musculară, ce îl va ţine departe de teren cel puţin trei săptămâni. El va reveni în etapa a treia din play-off şi va fi apt şi pentru semifinalele Cupei României.
Sursa citată susţine şi că liderul din vestiarul clujenilor nu poate ajunge mâna celebrei Marijana Kovacevic, având tendonul afectat, iar aceasta nu intervine în asemenea cazuri.
Chipciu e cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a jucat în meciul România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026.
În ultima etapă a sezonului regular, U Cluj o va întâlni în deplasare pe FCSB, într-un meci care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.
