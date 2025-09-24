Mircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: "Dacă era alt antrenor îl mâncaţi" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Mircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: “Dacă era alt antrenor îl mâncaţi”

Publicat: 24 septembrie 2025, 23:17

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Dumitru Mitriţă (54 de ani), fost fotbalist la Craiova şi Steaua şi unchiul lui Alex Mitriţă, nu l-a menajat pe selecţionerul Mircea Lucescu după decizia nepotului său de a se retrage de la naţională.

Dumitru Mitriţă a dat de înţeles că selecţionerul Mircea Lucescu este menajat de foşti colaboratori ai săi. Alex Mitriţă a evoluat 17 minute în amicalul România – Canada 0-3, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În partida Cipru – România 2-2, din preliminariile World Cup 2026, Alex Mitriţă a fost lăsat tot meciul pe bancă de către Mircea Lucescu.

Unchiul lui Alex Mitriţă: “Nu zice nimeni să nu-l respecţi pe Lucescu, dar respectul ăsta prea mare duce la ce se vede”

“Unii pe la televizor, unii fotbalişti care au lucrat cu Lucescu sau le-a fost antrenor: ‘Domne, eu nu vorbesc, din respect… domne, eu nu vorbesc, din respect…’. Dacă era alt antrenor îl măcinaţi, îl mâncaţi.

Nu zice nimeni să nu-l respecţi pe Lucescu, foarte bine, dar şi respectul ăsta prea mare duce la ce? La ce se vede…”, a declarat Dumitru Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Unchiul lui Alex Mitriţă este de părere că fostul jucător al Universităţii Craiova a decis să se retragă de la naţională fiindcă nu a fost folosit mai mult de către Mircea Lucescu. Totodată, consideră că şi criticile pe care i le-a adus Lucescu lui Mitriţă au contat în decizia pe care fotbalistul lui Zhejiang a luat-o.

“Eu cred că nefolosirea lui l-a făcut să ia decizia asta. Era îndreptăţit, la forma pe care o arăta, şi nu i s-au dat şanse deloc.

Tu îl bagi 15 minute şi îi faci analiză, îi spui că a greşit la golul ăla, că omul tău, fundaşul dreapta, a dat gol”, a mai spus Dumitru Mitriţă pentru AntenaSport.

Dumitru Mitriţă (54 de ani) a evoluat, de-a lungul carierei, pentru Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Heerenven, Steaua şi Extensiv Craiova. A câştigat eventul cu Universitatea Craiova în sezonul 1990-1991 şi a luat campionatul şi cu Steaua, în sezonul 2000 – 2001. A mai ieşit pe locul 2 în campionatul Olandei cu Heerenven, în sezonul 1999 – 2000.

