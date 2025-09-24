Mircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: "Dacă era alt antrenor îl mâncaţi" - Antena Sport

Dumitru Mitriţă (54 de ani), fost fotbalist la Craiova şi Steaua şi unchiul lui Alex Mitriţă, nu l-a menajat pe selecţionerul Mircea Lucescu după decizia nepotului său de a se retrage de la naţională.

Dumitru Mitriţă a dat de înţeles că selecţionerul Mircea Lucescu este menajat de foşti colaboratori ai săi. Alex Mitriţă a evoluat 17 minute în amicalul România – Canada 0-3, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În partida Cipru – România 2-2, din preliminariile World Cup 2026, Alex Mitriţă a fost lăsat tot meciul pe bancă de către Mircea Lucescu.

Unchiul lui Alex Mitriţă: “Nu zice nimeni să nu-l respecţi pe Lucescu, dar respectul ăsta prea mare duce la ce se vede”

“Unii pe la televizor, unii fotbalişti care au lucrat cu Lucescu sau le-a fost antrenor: ‘Domne, eu nu vorbesc, din respect… domne, eu nu vorbesc, din respect…’. Dacă era alt antrenor îl măcinaţi, îl mâncaţi.

Nu zice nimeni să nu-l respecţi pe Lucescu, foarte bine, dar şi respectul ăsta prea mare duce la ce? La ce se vede…”, a declarat Dumitru Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Unchiul lui Alex Mitriţă este de părere că fostul jucător al Universităţii Craiova a decis să se retragă de la naţională fiindcă nu a fost folosit mai mult de către Mircea Lucescu. Totodată, consideră că şi criticile pe care i le-a adus Lucescu lui Mitriţă au contat în decizia pe care fotbalistul lui Zhejiang a luat-o.