Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: "Asta l-a făcut să ia decizia" - Antena Sport

Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: "Asta l-a făcut să ia decizia"

Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: "Asta l-a făcut să ia decizia"
EXCLUSIV

Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”

Publicat: 24 septembrie 2025, 16:59

Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: Asta l-a făcut să ia decizia

Alex Mitriţă, în România - Cipru, în preliminariile World Cup 2026 / Profimedia Images

Unchiul lui Alex Mitriţă, Dumitru Mitriţă, a vorbit despre decizia nepotului său de a se retrage de la naţionala României.

Dumitru Mitriţă crede că nepotul său a luat această decizie fiindcă nu a fost folosit mai mult de către selecţionerul României, Mircea Lucescu. Totodată, consideră că au contat şi criticile pe care Mircea Lucescu i le-a adus fostului jucător al Universităţii Craiova, care evoluează acum în China, la Zhejiang.

Unchiul lui Alex Mitriţă, despre retragerea nepotului său de la naţională: “Nefolosirea lui l-a făcut să ia decizia asta”

Mă aşteptam, un pic aşa, dar eu nu am vorbit cu Alex de vreo lună de zile, nu aveam cum să ştiu de aşa ceva. Eu cred că nefolosirea lui l-a făcut să ia decizia asta. Era îndreptăţit, la forma pe care o arăta, şi nu i s-au dat şanse deloc.

Tu îl bagi 15 minute şi îi faci analiză, îi spui că a greşit la golul ăla, că omul tău, fundaşul dreapta, a dat gol. Ieri m-am uitat la faza golului, pleacă ăla de acolo, se ţine Alex după el până la centrul terenului, dar ăla pleacă în centru, Alex îşi ţine poziţia lui în teren. Eu mă pun în locul lui, dacă nu mă bagi, după, la declaraţii se spune că (n.r.: Sorescu) era singura variantă ofensivă de pe bancă. Aşa a spus antrenorul, păi eu, dacă mă ştiu jucător ofensiv, şi pe lângă el mai erau şi alţii pe bancă, ofensivi, şi tu ca antrenor spui că era singura variantă ofensivă…

“Mă pun şi în pielea lui, nu mi se dau şanse, nu joc…”

Nu poţi tu să spui că aveai cea mai ofensivă varinată, nu mai era altul ca el (n.r.: Sorescu), adică ceilalţi nici nu existau. Mă pun în locul lui Alex şi zic ‘Bă, da’ şanse nu mi s-au dat, mai deloc, când m-a băgat, m-a criticat, mi-a găsit mereu nod în papură’. Eu îl ştiu pe el, el de abia aştepta convocările, dar trebuie să mă pun şi în pielea lui, dacă nu mi se dau şanse, nu joc… mai aud şi declaraţii că Sorescu e singura variantă ofensivă… păi, eu sunt ofensiv, fundaş nu sunt, păi dacă ăla era singura variantă ofensivă, eu fundaş nu sunt, mijlocaş defensiv nu sunt, păi, ce sunt eu!?”, a declarat unchiul lui Alex Mitriţă, Dumitru Mitriţă, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Dumitru Mitriţă (54 de ani) a evoluat, de-a lungul carierei, pentru Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Heerenven, Steaua şi Extensiv Craiova. A câştigat eventul cu Universitatea Craiova în sezonul 1990-1991 şi a luat campionatul şi cu Steaua, în sezonul 2000 – 2001. A mai ieşit pe locul 2 în campionatul Olandei cu Heerenven, în sezonul 1999 – 2000.

Alex Mitriţă (30 de ani) s-a retras de la naţională. Anunţul retragerii lui Alex Mitriţă a fost făcut de FRF.ro, care a publicat şi scrisoarea de adio a lui Mitriţă. El se afla pe lista lărgită anunţată de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Convocat pentru meciurile cu Canada şi Cipru, Mitriţă a jucat 17 minute cu Canada şi a fost lăsat pe bancă de selecţionerul Mircea Lucescu la meciul cu Cipru, încheiat cu scorul de 2-2.

