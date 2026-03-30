Mircea Lucescu, director tehnic la o echipă din fotbalul românesc? Anunţul făcut de un oficial FRF

Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 20:51

Mircea Lucescu la meciul cu Austria / Profimedia Images

Mircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională, iar prima reprezentativă va fi condusă cel mai probabil de Gică Hagi. Cu toate că selecţionerul s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă, Mihai Stoichiţă crede că acesta va continua în fotbal şi va ocupa o fucţie de director tehnic la vreun club din Liga 1.

“În primul rând, e bine că băieții și-au revenit. A fost un șoc pentru ei. Lucescu e bine. Am vorbit cu el acum o oră. Se interesează de echipă, ce e cu echipa. Vorbește cu Jerry. Pregătesc împreună jocul de mâine seară. M-a întrebat foarte mult de echipele naționale de juniori. Era foarte curios de meciurile lor. M-am bucurat foarte mult. Face investigații specifice acestui episod. Va merge acasă. E foarte bine în legătură cu selecționerul”, a spus Stoichiţă despre starea de sănătate a lui Lucescu.

Cât priveşte viitorul lui Mircea Lucescu în fotbal? Stoichiţă crede că în curând se va întoarce la muncă, dar ca director tehnic.

“Viața merge înainte. Ce poți să faci altceva decât să mergi înainte? El alege cum își construiește de acum viața. Eu am fost și prietenul, și adversarul lui Mircea Lucescu. E greu de dat o prognoză. Din ce am observat cât timp a fost aici, eu cred că nu se poate despărți de fotbal. Nu mi s-ar părea ieșit din comun să îl vedem director tehnic la vreo echipă. Pentru asta trăiește el”, a mai spus Stoichiţă pentru Fanatik.ro.

Loading ... Loading ...
