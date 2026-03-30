Home | Fotbal | Echipa naţională | Ce s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”
EXCLUSIV

Ce s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”

Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 19:05

Comentarii
Ce s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: În acel moment…

Jerry Gane va fi pe banca naţionalei la meciul cu Slovacia / Sport Pictures

Jerry Gane este cel care va conduce România la meciul cu Slovacia. Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar la ultimul antrenament din ţară i s-a făcut rău şi a avut nevoie de intevenţia medicilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jerry Gane a povestit ce s-a întâmplat la antrenament şi care este acum starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

“Suntem mai bine astăzi, pentru că Mircea Lucescu se simte mai bine. A fost un eveniment neplăcut, dar în final este bine. Este în afara oricărui pericol. Am vorbit cu el, ne-a sunat înainte de decolare şi în dimineaţa aceasta.

(n.red – I s-a făcut rău de la ce a făcut Man sau Raţiu?) Nu nu este nimic adevărat. Am fost acolo prezent. Ştiu ce s-a întâmplat. Nea Mircea a explicat nişte faze de la meciul cu Turcia, să le corecteze, şi în acel moment i s-a făcut rău, dar niciun jucător nu a comentat la vreo decizie a dânsului. Aşa că pe un fond de oboseală, de supărare, i s-a făcut rău. Aici este meritul doctorului nostru care a reacţionat imediat.

(n.red – mesajul lui Mircea Lucescu pentru echipă) Le-a zis să fie liniştiţi. Era preocupat de cum s-au antrenat, le-a spus să fie liniştiţi că este bine.

Reclamă
Reclamă

(n.red – despre faptul că este selecţioner cu Slovacia) Sunt în postura asta. Şi eu şi staff-ul încercăm să transmitem o stare de spirit foarte bună. E important în aceste momente. Astăzi jucătorii sunt mai liniştiţi, când nea Mircea este mai bine. Sperăm să avem o prestaţie bună mâine”, a mai spus Gane.

Meciul Slovacia – România, ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi pe bancă, din pricina problemelor de sănătate. “Il Luce” este internat în spital. În locul său, pe banca naţionalei va fi secundul Jerry Gane la partida cu Slovacia.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Citește și
Cele mai citite
