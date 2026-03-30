Ce s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”

Jerry Gane este cel care va conduce România la meciul cu Slovacia. Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar la ultimul antrenament din ţară i s-a făcut rău şi a avut nevoie de intevenţia medicilor.

Jerry Gane a povestit ce s-a întâmplat la antrenament şi care este acum starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

“Suntem mai bine astăzi, pentru că Mircea Lucescu se simte mai bine. A fost un eveniment neplăcut, dar în final este bine. Este în afara oricărui pericol. Am vorbit cu el, ne-a sunat înainte de decolare şi în dimineaţa aceasta.

(n.red – I s-a făcut rău de la ce a făcut Man sau Raţiu?) Nu nu este nimic adevărat. Am fost acolo prezent. Ştiu ce s-a întâmplat. Nea Mircea a explicat nişte faze de la meciul cu Turcia, să le corecteze, şi în acel moment i s-a făcut rău, dar niciun jucător nu a comentat la vreo decizie a dânsului. Aşa că pe un fond de oboseală, de supărare, i s-a făcut rău. Aici este meritul doctorului nostru care a reacţionat imediat.

(n.red – mesajul lui Mircea Lucescu pentru echipă) Le-a zis să fie liniştiţi. Era preocupat de cum s-au antrenat, le-a spus să fie liniştiţi că este bine.