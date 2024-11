Mircea Lucescu, mesaj categoric pentru jucătorii naționalei României care nu prind minute: "Să se ducă acasă și să doarmă cu tricoul pe ei" - Antena Sport

Mircea Lucescu, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport Mircea Lucescu a vorbit înaintea meciului România – Kosovo despre jucătorii care prin mai puține minute sub comanda sa de când a preluat echipa națională. De la preluarea mandatului de selecționer, Mircea Lucescu s-a bazat, în mare parte, pe același nucleu de jucători, făcând puține schimbări de la meci la meci. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida România – Kosovo se joacă vineri, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mircea Lucescu, despre relația cu jucătorii care nu prind minute în tricoul României: „Voi vă dați seama ce înseamnă prezența la echipa națională?” Selecționerul Mircea Lucescu a fost întrebat cum gestionează relația cu jucătorii care nu prind destule minute, iar antrenorul de 79 de ani a avut un mesaj clar. El a declarat că are nevoie de rezultate, iar misiunea lui la naționala României este de a avea un grup omogen căruia să îi dea încredere: „Vă dați seama ce înseamnă prezența la echipa națională, indiferent dacă un jucător joacă sau nu? Îi dublează valoarea, imaginea, popularitatea și absolut tot. Filosofia mea este ca jucătorii care vin la națională să se adapteze. Eu am nevoie de rezultate, să dau încredere grupului de jucători. Pentru asta trebuie să ai un grup omogen. Ceilalți, care își doresc să vină la echipa națională, trebuie să demonstreze, meci de meci, la echipele lor de club, că merită să ajungă la echipa națională. Când ajung la echipa națională, e un câștig extraordinar pentru ei. La națională, aștepți momentul, iar când vine momentul și pun tricoul, să nu îl mai dea jos. Să meargă cu el acasă și să doarmă cu el. Asta înseamnă că au intrat în grupul care reprezintă țara”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă. Reclamă

Mircea Lucescu, despre situaţia lui Daniel Bîrligea

Mircea Lucescu a avut un discurs motivaţional înainte de România – Kosovo, care va fi vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a explicat şi selecţia făcută, vorbind despre situaţia lui Daniel Bîrligea.

„Nu am niciun motiv să schimb, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, aşteaptă să îi vină rândul la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, ecperienţe le las altora”, a spus Lucescu, pentru Antena Sport.

