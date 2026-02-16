Anunţul făcut de Gică Hagi legat de România pe reţelele de socializare ale FRF: "Nu va fi uşor" - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul făcut de Gică Hagi legat de România pe reţelele de socializare ale FRF: “Nu va fi uşor”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 18:15

Gică Hagi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Un video motivaţional a surprins pe toată lumea. Într-o perioadă în care se discută tot mai intens de faptul că Gică Hagi ar urma să preia naţionala României, pe reţelele de socializare ale FRF a fost prezentat un video cu “Regele”, care are un mesaj înainte de Turcia.

Ce spune Gică Hagi? Respectivul video este unul de încurajare pentru jucătorii naţionalei, dar şi o cerere de susţinere a tricolorilor înainte de disputa capitală cu Turcia.

“Avem o şansă şi trebuie să credem în ea. Nu va fi uşor, dar trebuie să sperăm şi să-i susţinem pe jucători. Toţi ne dorim să ne calificăm! Hai România!”, a spus Gică Hagi.

Momentan FRF nu a făcut un anunţ clar legat de viitorul lui Mircea Lucescu. Pe 20 februarie ar urma să se clarifice situaţia selecţionerului. FRF va peciza atunci dacă Lucescu este apt medical. Dacă “Il Luce” va părăsi naţionala, atunci FRF va anunţa cine se va afla pe banca României la meciul cu Turcia.

