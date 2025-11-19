"Ne dorim acelaşi lucru" Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României - Antena Sport

Închide meniul
"Ne dorim acelaşi lucru" Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României

"Ne dorim acelaşi lucru" Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României

“Ne dorim acelaşi lucru” Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României

Publicat: 19 noiembrie 2025, 12:44

Comentarii
Ne dorim acelaşi lucru Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României

Gică Hagi şi Ion Ţiriac, la un eveniment / Hepta

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a spus că a vorbit cu “Regele” fotbalului românesc, Gică Hagi (60 de ani) despre calificarea naţionalei pregătite de Mircea Lucescu (80 de ani) la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în ţara noastră în Universul Antena.

Ţiriac a precizat că atât el, cât şi Hagi îşi doresc acelaşi lucru pe care îl vor toţi românii, ca naţionala să meargă la Mondial. În 1994, la Mondialul din America, Gică Hagi şi colegii lui din Generaţia de Aur au scris istorie, ducând România până în sferturile de finală. România a fost eliminată dramatic în sferturi de Suedia la loviturile de departajare, ratând semifinala de vis cu cea care avea să devină campioană mondială, Brazilia. Tricolorii au condus în prelungiri cu 2-1 cu Suedia şi au fost egalaţi de Kennet Andersson în minutul 115, după o ieşire eronată a lui Florin Prunea. Suedezii erau în 10 oameni când i-au egalat pe tricolori.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Ion Ţiriac a vorbit cu Gică Hagi despre calificarea României la Campionatul Mondial: “Ne dorim toţi acelaşi lucru”

“(n.r: despre calificarea echipei naţionale la Campionatul Mondial aţi vorbit cu Hagi?) Ne dorim toţi acelaşi lucru. Atât am vorbit amândoi”, a spus Ion Ţiriac despre discuţia cu Gică Hagi.

România a ratat calificarea directă la World Cup 2026, după ce a terminat grupa de calificare pe locul 3, în urma Austriei, care va fi la Mondialul american şi a Bosniei, care va fi la baraj.

România şi-a asigurat prezenţa la barajul pentru Mondial după ce a câştigat grupa din Liga Naţiunilor. Tricolorii vor întâlni una dintre următoarele echipe în semifinala barajului: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina. Semifinala tricolorii o vor disputa în deplasare, urmând ca locul disputării finalei barajului, dacă România va ajunge acolo, să fie stabilit prin tragere la sorţi.

