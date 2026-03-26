Nicolae Stanciu a lovit bara în Turcia – România! Ocazie uriaşă pentru tricolori la Istanbul

Nicolae Stanciu a ratat cea mai mare ocazie a României la Istanbul, în meciul cu Turcia, din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026.
În minutul 77, după o bâlbâială în careu, mingea a ajuns la Nicoale Stanciu, care a şutat la colţul lung. Din nefericire, balonul a lovit bara.
Mingea a ajuns la Daniel Bîrligea, care era la doar doi metri de poartă, pe partea dreaptă. Şi atacantul de la FCSB a trimis apoi în bară, dar se afla în poziţie de offside.
Ocazia ratată de Nicolae Stanciu este cea mai mare a României din timpul partidei de la Istanbul. Tricolorii au mai lovit o bară în prima repriză, dar jocul s-a oprit din cauza unei poziţii de offside.
Turcia a deschis scorul în minutul 53, prin Kalioglu, cel care a profitat de o pasă de geniu a lui Arda Guler. Vedeta lui Real Madrid l-a găsit perfect pe fundaşul lui Brighton, care a găsit un spaţiu liber lăsat de apărarea României şi l-a învins pe Ionuţ Radu.
Echipele de start în Turcia – România
- Turcia (4-2-3-1): Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturgoglu.
Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Can Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan.
Selecţioner: Vincenzo Montella.
- România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, I. Hagi, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă.
Rezerve: Aioani, Popescu, Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu.
Selecţioner: Mircea Lucescu.
