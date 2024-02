Nicolae Stanciu, emoţii uriaşe înainte de EURO 2024: "Să îmbrac tricoul naţionalei este totul" - Antena Sport

Reclamă

Încă nu realizez pe deplin că voi juca la încă un European. E greu de spus ce simţi, pentru că doar visezi la lucrul ăsta, nu te gândeşti atunci când te apuci de fotbal că poţi să joci la turnee finale pentru ţara ta. Dar mă simt împlinit din toate punctele de vedere. E ceva unic, care va rămâne cu mine pentru tot restul vieţii”, a spus Stanciu, într-un interviu acordat FRF TV.

Nicolae Stanciu: „Obiectivul la EURO 2024 e să depăşim faza grupelor”

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B.

Reclamă

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.

„Obiectivul nostru la EURO este să depăşim faza grupelor, iar apoi vom vedea cum vor decurge lucrurile. Este un obiectiv realist. Forţa grupului este atuul nostru, deşi ştiu că ne repetăm constant cu acest lucru. Însă cel mai mare atu al naţionalei este că suntem un grup unit şi puternic, toţi lăsăm totul pe teren când îmbrăcăm tricoul primei reprezentative. Toate grupele sunt grele şi echilibrate la EURO, nu doar a noastră. La un turneu final e logic să fie puternice toate echipele. Va fi un EURO interesant. Pentru grupa noastră favorită să ajungă la EURO din Liga Naţiunilor este Ucraina

Este o grupă echilibrată, pentru că dacă zic că e grea o să creez iar polemici sau o zică lumea că suntem nebuni. Dar nu mai sunt echipe mici, iar faptul că am picat iar cu Kosovo face să fie grupa şi mai grea. Am jucat deja în preliminarii cu ei şi ştim cât de puternici sunt. Ştim ce dificil e să joci în Kosovo, aşa că meciurile cu ei vor fi foarte disputate. Aşa cum am zis şi în preliminarii la EURO că ne vom califica, aşa spun şi acum că vom termina grupa pe primul loc. E important asta pentru a avea o şansă în plus să mergem la Mondialul din 2026. Liga Naţiunilor un prim pas spre Mondial pentru că mai ai o şansă la un baraj”, a mai spus Stanciu.

Reclamă 4 / 0/3

România, a şasea prezenţă la EURO România va debuta pe 17 iunie, contra câştigătoarei play-off-ului B, la Munchen. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt. România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...