“Nu mai avea reacţie!” Ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu la Mogoşoaia. A fost dus de urgenţă la spital

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 12:09

Nu mai avea reacţie! Ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu la Mogoşoaia. A fost dus de urgenţă la spital

Mircea Lucescu - Sport Pictures

Mircea Lucescu (80 de ani) a acuzat din nou probleme medicale duminică dimineaţă. Selecţionerului României i s-a făcut rău în timpul unui antrenament şi oficialii au sunat imediat la 112.

Oamenii din stafful României s-au temut de un infarct, dar EKG-ul făcut a contrazis această ipoteză. Lucescu a fost transportat însă de urgenţă la Spitalul Universitar, pentru noi investigaţii.

Ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu la Mogoşoaia

Pe lângă comunicatul emis de Federaţia Română de Fotbal, Mihai Stoichiţă a oferit detalii despre episodul de duminică. Il Luce s-a aşezat pe un scaun şi nu a mai avut reacţie, lucru care i-a speriat pe cei din jur.

“I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre Mogoșoaia”, a declarat Mihai Stoichiţă, citat de golazo.ro.

Comunicatul emis de FRF legat de Mircea Lucescu

“În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, se arată în comunicatul emis de FRF.

Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv
