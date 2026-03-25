“Nu pot pleca precum un laş!” Mircea Lucescu, interviu în The Guardian înainte de Turcia – România: “Este datoria mea”

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 11:10 / Actualizat: 25 martie 2026, 13:30

Mircea Lucescu (80 de ani), selecţionerul României, a oferit un interviu pentru The Guardian înaintea meciului cu Turcia, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au nevoie de două victorii pentru a ajunge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

România trebuie să treacă mai întâi de Turcia. În cazul unui succes, echipa lui Mircea Lucescu va juca împotriva câştigătoarei meciului Sloviacia – Kosovo, pentru a reveni la Cupa Mondială după 28 de ani.

Mircea Lucescu, înainte de Turcia – România: “Nu sunt în cea mai bună formă”

În ultimele luni, Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar prezenţa sa pe banca naţionalei a fost pusă sub semnul întrebării pentru meciul cu Turcia. “Il Luce” va fi însă la Istanbul, chiar dacă a recunoscut că nu este în cea mai bună formă a sa.

Selecţionerul de 80 de ani a discutat cu conducerea Federaţiei Române de Fotbal şi era pregătit să renunţe la banca naţionalei, dar FRF nu a găsit nicio soluţie:

“Când doctorii mi-au spus că pot antrena, m-am concentrat pe ce trebuie să fac pentru România. Am vorbit cu federaţia şi ei mi-au spus că nu pot găsi o soluţie. Nu sunt în cea mai bună formă şi aş fi făcut un pas în spate dacă exista altă opţiune. Dar insist: nu pot pleca precum un laş. Trebuie să credem în şansa noastră”, a declarat Mircea Lucescu, pentru The Guardian.

Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă – Profimedia Images

Revenit la naţionala României în 2024, după plecarea lui Edi Iordănescu, imediat după ce tricolorii au ajuns până în optimile de finală la EURO 2024, Lucescu a recunoscut că a acceptat să se întoarcă pe banca naţionalei deoarece se simţea dator faţă de fotbalul românesc:

“Am simţit că este datoria mea să preiau echipa. Nu a fost doar o mare responsabilitate. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit fotbalul românesc. Eram dator. Nu a fost niciodată vorba de bani, despre medalii. Am destule trofee. Am sperat că pot schimba modul în care fotbalul românesc funcţionează din punct de vedere mental”, a mai spus Mircea Lucescu.

