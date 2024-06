Olimpiu Moruţan a făcut mărturisiri din Germania: "N-am reuşit să-mi duc visul la capăt"! Ce a simţit după ce s-a accidentat - Antena Sport

Olimpiu Moruţan a făcut mărturisiri din Germania Olimpiu Moruţan / frf.ro Olimpiu Moruţan a făcut mărturisiri din Germania. Internaţionalul român a ratat EURO 2024 din pricina accidentării grave suferite în meciul de Cupă împotriva lui Beşiktaş. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Într-un interviu pentru FRF TV, Olimpiu Moruţan a dezvăluit că spera ca accidentarea să fie una de maxim o lună. Moruţan a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile şi a trebuit să fie operat. Olimpiu Moruţan a făcut mărturisiri din Germania: „N-am reuşit să-mi duc visul la capăt”! Ce a simţit după ce s-a accidentat „Mă bucur de aceste momente în Germania cu echipa națională. M-am accidentat pe 23 aprilie, pe 25 aprilie m-am operat, de ziua mea de naștere. Mi-am sărbătorit ziua de naștere în spital, cu o operație foarte bună. Accidentarea a venit când nu mă așteptam, dar după ce a trecut timpul, după o săptămână-două de la operație, mi-am dat seama că trebuie să las timpul să treacă și să încep recuperarea pentru picior, să revin cât mai curând”, a declarat Olimpiu Moruțan pentru FRF TV. Reclamă

„După ce am văzut că merg spre ambulanţă mi-am dat seama că e ceva grav”

„Sincer, când m-au scos de pe teren, prima oară m-au dus domnii cu targa spre vestiarul stadionului și am crezut că îmi vor pune gheață și îmi vor zice să mă liniștesc. După ce am văzut că merg spre ambulanță mi-am dat seama că e ceva grav.

Mergând pe drum cu ambulanța, am spus că orice ar fi trebuie să trec peste. Eram în RMN și mă gândeam că dacă o să fie ceva grav o să stau mai mult timp, o să pierd EURO. Mă rugam în RMN să fie ceva mai scurt, de o lună maxim. Asta a fost povestea pe scurt.

Chiar în acel moment, prietena mea era la stadion, aveam semifinala Cupei Turciei cu Beșiktaș și era chiar în tribune. Cu ea am vorbit prima dată. Am fost puternic mental și am spus că nu mai pot să dau timpul înapoi.

Trebuie să-mi văd de drum și să continui. În sport mai întâmpinăm și probleme. Trebuie să fim puternici și să trecem peste”, a mai declarat Olimpiu Moruţan. „Visul meu era să merg cu echipa națională la un turneu final” Olimpiu Moruţan a recunoscut că ratarea EURO l-a afectat mult. Internaţionalul român e gata însă să o ia de la capăt şi să îşi îndeplinească visul, cel de a juca la un turneu final cu naţionala României. „Am avut niște emoții foarte mari (n.r. mesajul lui Edi Iordănescu). Știm cu toții cât de mult ne-am dorit și cât am muncit să fim la acest Campionat European. Visul meu era să merg cu echipa națională la un turneu final. Acest vis mi l-am pus de când eram copil. N-am reușit să-l duc la capăt, dar cu siguranță, pe viitor, o să am și eu parte de Campionate Europene. Primele două săptămâni au fost cele mai dificile pentru că am avut mici dureri la început. După ce au trecut cele două săptămâni, m-am simțit din ce în ce mai bine”, a mai spus Olimpiu Moruţan. Nicolae Stanciu a marcat un eurogol cu Ucraina purtând tricoul lui Moruţan Nicolae Stanciu a decis să poarte tricoul cu numărul 21 la EURO 2024. Decizia căpitanului României a fost luată în contextul în care Moruţan a ratat turneul final din Germania. Stanciu a fost şi el foarte afectat de accidentarea lui Moruţan. A transmis imediat după ce Moruţan s-a accidentat grav un mesaj de sprijin pentru colegul său de la naţională. Stanciu a reuşit un eurogol cu Ucraina purtând tricoul lui Moruţan. Tricoul cu numărul 10 a fost preluat de Ianis Hagi.

În minutul 29, căpitanul României a profitat de o eroare în apărarea ucrainenilor. Matviyenko a ţinut mingea prea mult, i-a pasat-o în cele din urmă lui Lunin, care a gafat. Mingea a ajuns la Dennis Man, care i-a pasat lui Nicolae Stanciu.

Stanciu a reluat din prima, iar balonul s-a dus în vinclul porţii apărate de Lunin. Portarul lui Real Madrid nu a avut nicio şansă să intervină. Ulterior, în minutul 39 al meciului, Nicolae Stanciu era să marcheze un alt eurogol. El a trimis pe poartă direct din corner, iar balonul a lovit bara.