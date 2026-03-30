Panică pentru un membru al Generaţiei de Aur: a rămas fără telefon în Turcia, înaintea meciului României

Un membru al Generaţiei de Aur a trecut prin momente de panică, după ce telefonul i-a fost furat în Turcia. Tibor Selymes a dezvăluit că a rămas fără telefon la scurt timp după ce a aterizat la Istanbul.

Fostul internaţional a dezvăluit că în zona Pieţii Taksim a sesizat faptul că telefonul îi lipseşte. Acesta a făcut reclamaţie la poliţie, însă nu se aşteaptă la o soluţionare.

“În nici 30 de minute de când am ajuns la Istanbul, am rămas fără telefon. După ce ne-am cazat, am luat taxiul până în centru, pentru o scurtă plimbare. După câteva minute, în zona Pieții Taksim, am văzut că nu mai am telefonul. Nu am simțit nimic când mi-a dispărut! Am făcut reclamație la Poliție, însă nu am vreo așteptare legată de recuperarea lui”, a declarat Tibor Selymes, conform gsp.ro.

Totodată, fostul internaţional a oferit declaraţii şi despre înfrângerea la limită suferită de România la Istanbul, scor 0-1. Selymes consideră că lipsa de comunicare dintre Dennis Man şi Andrei Raţiu, la golul marcat de Ferdi Kadioglu, a fost decisivă.

“Din păcate, rezultatul nu a ieșit, superioritatea Turciei, lipsa de comunicare dintre Man și Rațiu de la golul lor și lipsa noastră de șansă la bara pe care am avut-o fiind decisive.