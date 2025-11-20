"Poate sunt eu nebun" Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia - România: "Nu îmi e frică" - Antena Sport

Închide meniul
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”

20 noiembrie 2025

Adrian Mutu / Profimedia

Adrian Mutu are mare încredere în naţionala României înaintea partidelor din barajul World Cup 2026. Pentru a ajunge la competiţia care va fi transmisă în exclusivitate de Universul Antena, tricolorii trebuie să treacă de Turcia, dar şi de câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo.

“Briliantul” nu se teme de Turcia şi este convins că România va obţine calificarea la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic dacă va trece de echipa lui Montella, fiind de părere că Slovacia şi Kosovo sunt echipe mult mai accesibile.

Adrian Mutu nu se teme de Turcia: “Dacă îi batem, ne calificăm”

Cu toate acestea, Adrian Mutu este îngrijorat de faptul că România nu a reuşit în ultima perioadă să lege două meciuri în care să aibă prestaţii bune:

“Dacă batem Turcia, eu zic că ne calificăm. Slovacia și Kosovo sunt abordabile. Poate sunt eu nebun. Nu mi-e frică de ele. Bine, nici de Turcia nu îmi este frică, dar, în ultimul timp, Turcia te face să fii mai atent.

Ceea ce mă îngrijorează pe mine e că România nu a reușit în ultima perioadă să facă două meciuri bune la rând. Nu-mi aduc aminte. Ăsta e un semn de întrebare. Sunt 5 zile între meciuri. Eu zic că dacă trecem de Turcia moralul nostru va fi la stele.

Nu știu dacă îți mai trebuie altă injecție de optimism, de curaj, pentru a putea aborda următorul meci. Dar nu am văzut România să facă două meciuri de genul ăsta. Dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a declarat Adrian Mutu, la digisport.ro.

UEFA a anunţa şi ora partidei dintre Turcia şi România. Partida se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Aceasta va fi singura partidă din semifinalele barajului care nu se va disputa la ora 21:45.

Duelurile de pe urnele 2 și 3

  • Țara Galilor – Bosnia
  • Polonia – Albania
  • Slovacia – Kosovo
  • Cehia – Irlanda

Duelurile de pe urnele 1 și 4

  • Italia – Irlanda de Nord
  • Ucraina – Suedia
  • Turcia – România
  • Danemarca – Macedonia de Nord

Împerecherile pentru finala barajului:

  • Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
  • Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
  • Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
  • Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
