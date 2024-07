Prestaţia lui Felix Zwayer, criticată vehement după România - Olanda! Ce notă a primit după ce a fost pus la zid: "Slab" - Antena Sport

„Să ne bucurăm cât mai mult de aceşti români minunaţi. E păcat, dar cred că am dat totul şi ne bucurăm că am reuşit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar am dat totul şi sperăm că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri.

Detaliile fac diferenţa, e clar. Suntem puţin supăraţi pentru că puteam să facem mai mult, dar am primit gol, acolo s-au schimbat lucrurile. Din păcate atât s-a putut în seara asta.

(n.r. cum a fost la EURO?) Senzaţional. Eu sunt fără cuvinte pentru tot ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere şi tot ce am avut parte în Germania. Speranţa rămâne, inspiraţia pe care am transmis-o copiilor. Oricât de mic ai fi, dacă pui suflet şi dai totul, poţi face lucruri mari”, a declarat Denis Drăguş, la sport.ro.