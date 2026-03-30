Probleme cu Daniel Bîrligea. Este incert pentru meciul cu Slovacia

Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare după meciul cu Turcia şi este incert pentru meciul cu Slovacia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O decizie în cazul atacantului de la FCSB se va lua după antrenamentul oficial, care are loc luni seară la Bratislava.

”Urmează antrenamentul oficial. Intră în stare, n-au ce să facă. Mircea Lucescu a comunicat cu Jerry Gane, cu Florin Constantinovici, au pus la cale strategia, primul 11 pentru mâine.

Se așteaptă să se vadă la antrenament care e starea lui Bîrligea, care are o problemă musculară. Să vedem dacă poate să facă tot antrenamentul bine. Dacă va face tot antrenamentul, atunci e apt de joc”, a declarat Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, prezent în Slovacia, citat de Digi Sport.

Meciul Slovacia – România, ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi pe bancă, din pricina problemelor de sănătate. “Il Luce” este internat în spital. În locul său, pe banca naţionalei va fi secundul Jerry Gane la partida cu Slovacia.