Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 19:18

Comentarii
Probleme cu Daniel Bîrligea. Este incert pentru meciul cu Slovacia

David Miculescu, Daniel Bîrligea și Florin Tănase / Sportpictures

Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare după meciul cu Turcia şi este incert pentru meciul cu Slovacia.

O decizie în cazul atacantului de la FCSB se va lua după antrenamentul oficial, care are loc luni seară la Bratislava.

”Urmează antrenamentul oficial. Intră în stare, n-au ce să facă. Mircea Lucescu a comunicat cu Jerry Gane, cu Florin Constantinovici, au pus la cale strategia, primul 11 pentru mâine.

Se așteaptă să se vadă la antrenament care e starea lui Bîrligea, care are o problemă musculară. Să vedem dacă poate să facă tot antrenamentul bine. Dacă va face tot antrenamentul, atunci e apt de joc”, a declarat Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, prezent în Slovacia, citat de Digi Sport.

Meciul Slovacia – România, ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi pe bancă, din pricina problemelor de sănătate. “Il Luce” este internat în spital. În locul său, pe banca naţionalei va fi secundul Jerry Gane la partida cu Slovacia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
Observator
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea” bolizilor de lux. Ce alte mărci mai sunt licitate
Fanatik.ro
19:11

Nicolae Stanciu a rupt tăcerea, după presupusul conflict din vestiarul naționalei: „Induce lumea în eroare”
19:05

EXCLUSIVCe s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”
18:53

EXCLUSIVNicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională
18:42

Anunţul tranşant al impresarului lui Denis Drăguş despre transferul atacantului la FCSB!
18:31

Erling Haaland, moft de jumătate de milion de euro! Starul de la Manchester City, unul din cei 150 de norocoși
18:17

Jucătorul vândut de Gigi Becali în pierdere, aşteptat să semneze în România: “Luăm legătura cu el, e binevenit”
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 6 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune