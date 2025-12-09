Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat - Antena Sport

Comitetul Executiv al FRF a dezbătut şi adoptat o modificare a programului Ligii 1, astfel încât să asigure o pregătire optimă pentru jucătorii din competiţia internă înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

În 26 martie, reprezentativa României va disputa, în deplasare, semifinala play-off-ului CM 2026, urmând ca, în cazul unui succes, să joace, în 31 martie, în Slovacia sau Kosovo, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final.

Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia

Pentru a veni în sprijinul echipei naţionale, membrii Comitetului Executiv al FRF au dezbătut şi aprobat o modificare a programului Ligii 1. Mai exact, în etapa de campionat dinaintea reunirii tricolorilor, etapa a doua din play-off/play-out, cluburile care vor furniza jucători pentru naţionala României vor disputa partidele din acea rundă în zilele de joi şi vineri, 19, respectiv 20 martie 2026.

În cazul în care reprezentantele ţării noastre în cupele europene, FCSB şi Universitatea Craiova, îşi continuă parcursul şi vor avea de disputat în acea săptămână jocuri în Liga Europa, respectiv Conference League, meciurile acestor două formaţii din etapa de Liga 1 vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Prin această măsură, se asigură că jucătorii convocaţi din competiţia internă vor avea 6-7 zile la dispoziţie între ultimul joc din Superligă şi semifinala play-off-ului CM 2026 şi, în acelaşi timp, că nu vor avea un timp prea îndelungat de la ultimul joc intern, cum s-ar fi întâmplat în cazul în care etapa ar fi fost amânată în întregime.