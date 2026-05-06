Ce mesaj a primit Cristi Chivu de la Jose Mourinho, după titlul cucerit cu Inter. Italienii au aflat tot

Cristi Chivu (45 de ani) a primit un mesaj de la Jose Mourinho (63 de ani), după titltul cucerit cu Inter. Antrenorul român a scris istorie şi a devenit campion în Serie, după victoria cu Parma, scor 2-0, cu trei etape înainte de finalul sezonului.
Printre cei care l-au felicitat pentru succesul uriaş înregistrat la Inter s-a numărat şi Jose Mourinho. Cristi Chivu a fost antrenat de “The Special One” la formaţia nerazzurră, cucerind “tripla” istorică în 2010.
Cristi Chivu, felicitat de Jose Mourinho după titlul cucerit cu Inter
Italienii au aflat faptul că Jose Mourinho nu a ratat ocazia de a-i trimite un mesaj fostului său elev, Cristi Chivu, după ce Inter a devenit campioană. Aceştia au dezvăluit că lusitanul, în prezent la Benfica, a şi glumit cu antrenorul român, spunându-i că a avut un mentor bun.
“Telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho.
Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși”, au transmis italienii de la corrieredellosport.it.
Pentru Cristi Chivu, acesta a fost primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist. Fostul fundaş al lui Inter (169 de meciuri între 2007 şi 2014) a terminat sezonul trecut din Serie A pe banca Parmei cu un palmares pozitiv: 13 meciuri cu 3 victorii, 7 egaluri şi 3 înfrângeri, reuşind astfel atingerea unui obiectiv care părea imposibil: menţinerea cruciaţilor în Serie A.
Experienţa românului în fotbalul profesionist se reducea doar la aceste 13 meciuri cu Parma, dar fostul internaţional român a petrecut trei sezoane pe banca echipei U19 a lui Inter, reuşind să câştige titlul de campion în 2022.
Cristi Chivu are şansa eventului, în acest sezon la Inter. Nerazzurri vor disputa finala Cupei Italiei cu Lazio, pe 13 mai, de la ora 22:00.
