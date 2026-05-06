Ce mesaj a primit Cristi Chivu de la Jose Mourinho, după titlul cucerit cu Inter. Italienii au aflat tot

Cristi Chivu (45 de ani) a primit un mesaj de la Jose Mourinho (63 de ani), după titltul cucerit cu Inter. Antrenorul român a scris istorie şi a devenit campion în Serie, după victoria cu Parma, scor 2-0, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei care l-au felicitat pentru succesul uriaş înregistrat la Inter s-a numărat şi Jose Mourinho. Cristi Chivu a fost antrenat de “The Special One” la formaţia nerazzurră, cucerind “tripla” istorică în 2010.

Cristi Chivu, felicitat de Jose Mourinho după titlul cucerit cu Inter

Italienii au aflat faptul că Jose Mourinho nu a ratat ocazia de a-i trimite un mesaj fostului său elev, Cristi Chivu, după ce Inter a devenit campioană. Aceştia au dezvăluit că lusitanul, în prezent la Benfica, a şi glumit cu antrenorul român, spunându-i că a avut un mentor bun.

“Telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho.

Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși”, au transmis italienii de la corrieredellosport.it.