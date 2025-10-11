Răspunsul "înlocuitorului" lui Lucescu legat de banca naţionalei României: "Cel mai în măsură..." - Antena Sport

Numele lui Ioan Ovidiu Sabău a fost vehiculat ca posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, iar în presă s-a spus că el a fost recomandat FRF chiar de selecţioner. Acum, Sabău îi întoarce favorul lui Lucescu.

Mircea Lucescu a spus după amicalul cu Moldova că se gândeşte să demisioneze după partida cu Austria. Sabău crede că acesta trebuie să continue pe banca primei reprezentative a României.

”Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze (n.r. situația de la echipa națională). Este clar că este un om foarte implicat, foarte orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale. Este un tip foarte meticulos și valoros, cu realizări incredibile. Este al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate. Dacă nu este el cel mai în măsură să ajute echipa națională în momentul acesta…

Este foarte responsabil ca persoană. A venit într-un moment delicat în care mulți n-au vrut să-și asume. Venise după o calificare. După o perioadă atât de lungă în care nu și-a mai dorit să se întoarcă, până la urmă a acceptat. Eu cred că e normal să existe această presiune și tensiune. Încă nu e pierdut nimic.

Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție contra Austriei. Așa se întâmplă când totul e împotriva ta, când echipa nu se exprimă bine și nu sunt rezultate. În astfel de momente, adversarul poate să te desconsidere. Eu am încredere că va găsi cele mai bune soluții să câștige meciul cu Austria. Noi știm să ne mobilizăm, iar jucătorii chiar au calitate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit sptfm.ro.