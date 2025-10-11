Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia

Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia

Publicat: 11 octombrie 2025, 9:08

Comentarii
Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia

Edi Iordănescu, într-un meci al Legiei Varșovia / Profimedia Images

Legia a transmis un comunicat în care îi ia apărarea lui Edi Iordănescu (47 de ani) şi anunţă că fostul selecţioner al României va continua pe banca echipei poloneze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia, care este doar pe locul 7 după 10 etape, în condiţiile în care obiectivul e titlul, a avut un start ezitant de sezon. S-a calificat dramatic în UEFA Conference League, iar primul meci din grupă, cu Samsunspor, de acasă, l-a pierdut, scor 0-1.

Edi Iordănescu rămâne la Legia: “Fără stabilitate nu poţi construi nimic durabil”

Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic.

Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate nu poți construi nimic durabil.

Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă”, a transmis directorul operaţional al Legiei, Fredi Bobic.

Reclamă
Reclamă

FRF a trimis un om în Varşovia

După anunţul selecţionerului echipei naţionale, Mircea Lucescu, potrivit căruia ar putea demisiona după meciul cu Austria, FRF a decis să îl trimită pe Daniel Stanciu în Varşovia. Daniel Stanciu e atât un apropiat al FRF, cât şi al familiei Iordănescu.

Potrivit surselor AntenaSport, Daniel Stanciu deja a purtat o discuţie cu tatăl lui Edi Iordănescu, Anghel Iordănescu.

FRF ar fi dorit să profite de tensiunile care au apărut la Legia în urma rezultatelor slabe din startul sezonului.

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
Reclamă

Edi Iordănescu are o clauză de reziliere şi este ştiut că FRF nu agreează plata unei clauze de reziliere pentru a aduce un selecţioner. FRF a insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe banca naţionalei după parcursul excelent al acestuia. Edi Iordănescu a dus România la EURO 2024, de pe primul loc în grupa preliminară din care făcea parte şi Elveţia, apoi România a câştigat şi grupa de la EURO, din care au făcut parte Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Mircea Lucescu: “Am vrut să-mi dau demisia imediat”

La conferinţa de presă de dinainte de meciul România – Austria, partidă care se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut să demisioneze după ce naţionala nu a putut învinge Cipru de la 2-0 pentru ea.

“Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat că am vrut să-mi dau demisia imediat. Să ai 2-0 și să nu ții de rezultat, să existe câțiva care să facă alt joc decât cel care trebuia. Trebuie să fii inteligent, să ții de rezultat. Nu am făcut lucrul ăsta și ne-am întors acasă cu un 2-2. În cazul în care câștigam acolo, rămâneam mai departe în competiție.

Pentru noi problema este barajul, să fie clar. Duminică e un meci de mare prestigiu, România – Austria. A fost ultimul meu meci în primul mandat, să vedem dacă va fi și acum. Vom vedea, am făcut o promisiune și sunt om de cuvânt”, a declarat Mircea Lucescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se va da din generație în generație”
Fanatik.ro
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se va da din generație în generație”
9:00
Fabio Capello, numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: “Mă convinge”. Cum l-a descris pe român
8:34
Luis Lauret a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de haltere
8:31
Kylian Mbappe s-a accidentat după un nou meci de senzaţie pentru Franţa! Anunţul L’Equipe despre superstar
8:29
Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează”
0:07
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă”
23:41 10 oct.
Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe, gol de generic şi assist. Germania – Luxemburg 4-0. Rezultatele serii
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”