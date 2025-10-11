Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia - Antena Sport

Legia a transmis un comunicat în care îi ia apărarea lui Edi Iordănescu (47 de ani) şi anunţă că fostul selecţioner al României va continua pe banca echipei poloneze.
Legia, care este doar pe locul 7 după 10 etape, în condiţiile în care obiectivul e titlul, a avut un start ezitant de sezon. S-a calificat dramatic în UEFA Conference League, iar primul meci din grupă, cu Samsunspor, de acasă, l-a pierdut, scor 0-1.
Edi Iordănescu rămâne la Legia: “Fără stabilitate nu poţi construi nimic durabil”
„Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic.
Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate nu poți construi nimic durabil.
Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă”, a transmis directorul operaţional al Legiei, Fredi Bobic.
FRF a trimis un om în Varşovia
După anunţul selecţionerului echipei naţionale, Mircea Lucescu, potrivit căruia ar putea demisiona după meciul cu Austria, FRF a decis să îl trimită pe Daniel Stanciu în Varşovia. Daniel Stanciu e atât un apropiat al FRF, cât şi al familiei Iordănescu.
Potrivit surselor AntenaSport, Daniel Stanciu deja a purtat o discuţie cu tatăl lui Edi Iordănescu, Anghel Iordănescu.
FRF ar fi dorit să profite de tensiunile care au apărut la Legia în urma rezultatelor slabe din startul sezonului.
Edi Iordănescu are o clauză de reziliere şi este ştiut că FRF nu agreează plata unei clauze de reziliere pentru a aduce un selecţioner. FRF a insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe banca naţionalei după parcursul excelent al acestuia. Edi Iordănescu a dus România la EURO 2024, de pe primul loc în grupa preliminară din care făcea parte şi Elveţia, apoi România a câştigat şi grupa de la EURO, din care au făcut parte Ucraina, Belgia şi Slovacia.
Mircea Lucescu: “Am vrut să-mi dau demisia imediat”
La conferinţa de presă de dinainte de meciul România – Austria, partidă care se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut să demisioneze după ce naţionala nu a putut învinge Cipru de la 2-0 pentru ea.
“Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat că am vrut să-mi dau demisia imediat. Să ai 2-0 și să nu ții de rezultat, să existe câțiva care să facă alt joc decât cel care trebuia. Trebuie să fii inteligent, să ții de rezultat. Nu am făcut lucrul ăsta și ne-am întors acasă cu un 2-2. În cazul în care câștigam acolo, rămâneam mai departe în competiție.
Pentru noi problema este barajul, să fie clar. Duminică e un meci de mare prestigiu, România – Austria. A fost ultimul meu meci în primul mandat, să vedem dacă va fi și acum. Vom vedea, am făcut o promisiune și sunt om de cuvânt”, a declarat Mircea Lucescu.
