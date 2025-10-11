Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia - Antena Sport

Legia a transmis un comunicat în care îi ia apărarea lui Edi Iordănescu (47 de ani) şi anunţă că fostul selecţioner al României va continua pe banca echipei poloneze.

Legia, care este doar pe locul 7 după 10 etape, în condiţiile în care obiectivul e titlul, a avut un start ezitant de sezon. S-a calificat dramatic în UEFA Conference League, iar primul meci din grupă, cu Samsunspor, de acasă, l-a pierdut, scor 0-1.

Edi Iordănescu rămâne la Legia: “Fără stabilitate nu poţi construi nimic durabil”

„Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, dar în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. Nu poți intra imediat în panică și să demiți un antrenor sau manager după două sau trei înfrângeri. Astfel de reacții nu construiesc nimic.

Schimbările prea frecvente în poziții cheie din departamentul sportiv sau din staff-ul tehnic distrug continuitatea și strategia clubului. Și fără stabilitate nu poți construi nimic durabil.

Uneori trebuie să treci prin momente dificile, să înfrunți câteva furtuni și să nu renunți după ce apar primele probleme, pentru că dacă nu poți trece împreună prin momentele dificile, pierzi în cele din urmă”, a transmis directorul operaţional al Legiei, Fredi Bobic.