Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: "Avem șanse la baraj" - Antena Sport

Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: “Avem șanse la baraj”

Radu Constantin Publicat: 11 octombrie 2025, 20:31

Victor Piţurcă şi Mircea Lucescu / Colaj Antena Sport & Profimedia

Jucătorii lui Mircea Lucescu vor juca în partida cu Austria cu o presiune suplimentară, după ce chiar Mircea Lucescu a lăsat de înţeles că e posibil să plece. Anunţul selecţionerului s-a transformat apoi într-o certitudine, iar Victor Pițurcă crede că mereu la naţională se fac “conspiraţii” înaintea meciurilor importante.

„Nu-mi plac astfel de discuții și probabil că și pe Mircea Lucescu îl deranjează foarte tare aceste întrebări. Mi se par întrebări nelalocul lor. Când suntem în fața unui meci atât de important și avem un antrenor foarte bun cu o mare experiență, noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de acest joc”, a declarat Piţurcă pentru prosport.ro.

Victor Piţurcă speră ca Mircea Lucescu să fie lăsat să-şi ducă mandatul la final indiferent de rezultatele pe care echipa naţioală le va înregistra.

“Mircea Lucescu e un antrenor prea valoros pentru a fi schimbat după nu știu câte meciuri la echipa națională. El trebuie să-și termine treaba. Chiar dacă nu vom termina pe unul dintre primele două locuri, avem șanse la baraj și cel care a făcut să fie așa este Mircea Lucescu. Deci, din punctul meu de vedere, selecționerul trebuie să rămână până la sfârșit”, a încheiat Victor Pițurcă pentru ProSport.

