Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial - Antena Sport

Cosmin Olăroiu este foarte aproape de o mare performanţă la cârma Emiratelor Arabe Unite. Românul a reuşit să învingă pe Oman, cu 2-1, și este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial.

Emiratele Arabe Unite nu a reuşit să meargă direct la Mondial şi a fost repartizată într-o grupă, din care mai fac parte Qatar şi Oman. Echipa lui Olăroiu este lider după prima etapă, cu 3 puncte. Qatar este pe 2, cu 1 punct, iar Oman este pe 3, tot cu 1 punct.

Echipa Emiratelor Arabe Unite are nevoie doar de un egal în meciul cu Qatar pentru a termina pe locul 1 grupă. Cu acest rezultat, Olăroiu are calificarea asigurată la Campionatul Mondial.

”Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Carlos Queiroz este selecționerul Omanului, iar Julian Lopetegui este actualul selecționer al Qatarului.