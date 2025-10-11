Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial - Antena Sport

Cosmin Olăroiu este foarte aproape de o mare performanţă la cârma Emiratelor Arabe Unite. Românul a reuşit să învingă pe Oman, cu 2-1, și este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial.
Emiratele Arabe Unite nu a reuşit să meargă direct la Mondial şi a fost repartizată într-o grupă, din care mai fac parte Qatar şi Oman. Echipa lui Olăroiu este lider după prima etapă, cu 3 puncte. Qatar este pe 2, cu 1 punct, iar Oman este pe 3, tot cu 1 punct.
Echipa Emiratelor Arabe Unite are nevoie doar de un egal în meciul cu Qatar pentru a termina pe locul 1 grupă. Cu acest rezultat, Olăroiu are calificarea asigurată la Campionatul Mondial.
”Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.
Carlos Queiroz este selecționerul Omanului, iar Julian Lopetegui este actualul selecționer al Qatarului.
- Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă
- Inter Miami face totul pentru Lionel Messi! Americanii vor să dea lovitura şi să îl aducă pe Neymar
- Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia
- Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele”
- Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur