Cine intră în poartă cu Austria? Ilie Dumitrescu: "Nu cred că sunt probleme" - Antena Sport

România are portari de valoare, dar… în ultimele partide au fost loviţi de ghinion. Cine va fi titular în poartă cu Austria, după ce Mircea Lucescu nici măcar nu l-a selecționat pe Horațiu Moldovan, iar lui Ionuț Radu i-a reproșat faza golului primit cu Moldova? Toată lumea se întreabă.

La fel, şi Ilie Dumitrescu este conştient că Lucescu are de unde alege pentru postul de portar. “(n.r. Ionuț Radu să continue în poartă?) Asta e decizia lui Mister, eu zic că avem trei portari la un nivel foarte bun și nu cred că sunt probleme”, a declarat Ilie Dumitrescu în exclusivitate pentru Antena 1.

Lucescu a prelungit misterul

La conferința de presă, Mircea Lucescu a fost întrebat pe cine va titulariza în poartă. Răspunsul lui a fost miserios. “Nu vă spun, o să vedeți mâine”. Cu Moldova, titular a fost Ionuț Radu, dar şi el a gafat. În lotul României, pentru meciul cu Moldova, Lucescu se mai poate baza pe Târnovanu și Răzvan Sava. Portarul FCSB-ului are trei selecții în tricolor, în timp ce Sava nu a bifat vreun meci în tricoul primei repretentative a României.