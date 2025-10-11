Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel - Antena Sport

Erling Haaland se află într-o formă senzațională în acest sezon, dovadă stau evoluțiile sale remarcabile de la Manchester City, dar și cele de la naționala Norvegiei. Atacantul de 25 de ani a fost din nou la înălțime, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Fotbalistul a fost cel mai bun de pe teren în disputa contra Israelului, când a reușit să marcheze trei dintre cele cinci goluri ale selecționatei pregătite de Ståle Solbakken. El a ratat și de două ori de la punctul cu var.
Erling Haaland, record uluitor stabilit în meciul cu Israel
După ce a marcat de cinci ori în disputa contra naționalei Moldovei, Erling Haaland a „recidivat” într-un alt meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Atacantul celor de la Manchester City a înscris de trei ori în poarta selecționatei Israelului și a ajuns astfel la 51 de goluri marcate în tricoul naționalei Norvegiei.
De asemenea, Haaaland a devenit jucătorul care atinge cel mai rapid borna de 50 de goluri pentru echipa națională. Acesta a avut nevoie doar de 46 de jocuri pentru a realiza această performanță.
Cristiano Ronaldo, cel mai important marcator la nivel internațional, a avut nevoie de nu mai puțin de 114 meciuri pentru a atinge această bornă impresionantă.
50 – Games taken to reach 50 senior international goals (select players):
Erling Haaland (Norway) – 46
Harry Kane (England) – 71
Neymar (Brazil) – 74
Kylian Mbappé (France) – 90
Robert Lewandowski (Poland) – 90
Lionel Messi (Argentina) – 107
Cristiano Ronaldo (Portugal) – 114… pic.twitter.com/eJpe7jJHb4
