Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel - Antena Sport

Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 22:54

Erling Haaland / Getty Images

Erling Haaland se află într-o formă senzațională în acest sezon, dovadă stau evoluțiile sale remarcabile de la Manchester City, dar și cele de la naționala Norvegiei. Atacantul de 25 de ani a fost din nou la înălțime, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalistul a fost cel mai bun de pe teren în disputa contra Israelului, când a reușit să marcheze trei dintre cele cinci goluri ale selecționatei pregătite de Ståle Solbakken. El a ratat și de două ori de la punctul cu var

Erling Haaland, record uluitor stabilit în meciul cu Israel

După ce a marcat de cinci ori în disputa contra naționalei Moldovei, Erling Haaland a „recidivat” într-un alt meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Atacantul celor de la Manchester City a înscris de trei ori în poarta selecționatei Israelului și a ajuns astfel la 51 de goluri marcate în tricoul naționalei Norvegiei.

De asemenea, Haaaland a devenit jucătorul care atinge cel mai rapid borna de 50 de goluri pentru echipa națională. Acesta a avut nevoie doar de 46 de jocuri pentru a realiza această performanță.

Cristiano Ronaldo, cel mai important marcator la nivel internațional, a avut nevoie de nu mai puțin de 114 meciuri pentru a atinge această bornă impresionantă.

Jucătorii care au ajuns cel mai rapid la 50 de goluri pentru echipa națională

  • 1. Erling Haaland (Norvegia) – 46 meciuri
  • 2. Harry Kane (Anglia) – 71 meciuri
  • 3. Neymar (Brazilia) – 74 meciuri
  • 4. Kylian Mbappe (Franța) – 90 meciuri
  • 5. Robert Lewandowski (Polonia) – 90 meciuri
  • 6. Lionel Messi (Argentina) – 107 meciuri
  • 7. Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 114 meciuri
Comentarii


