Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: "Pare că ceva nu e normal" - Antena Sport

Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: "Pare că ceva nu e normal"

Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: "Pare că ceva nu e normal"

Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal”

Radu Constantin Publicat: 11 octombrie 2025, 19:01

Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: Pare că ceva nu e normal

Ciprian Marica

Ciprian Marica cere explicaţii despre situaţia lui Răzvan Marin. La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna. Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat în schimb că nu este nimic grav cu fiul său! Mai mult, el a lipsit o singură zi de la antrenamente!

“Văd situația cu Răzvan Marin. Tatăl lui zice că nu s-a antrenat o zi, iar nea Mircea că toată săptămâna. Ce nu e clar? Pare că ceva nu e normal. Mai presus va fi jocul. Cu un rezultat bun se uită și acestea”, a declarat Marica la digisport.

Ciprian Marica, fost component important al echipei naționale, a vorbit despre duelul de la București cu Austria. Unul care pare decisiv pentru tricolori, dar şi pentru viitorul lui Mircea Lucescu pe banca reprezentativei României.

„E un moment în care trebuie să facem orice să câștigăm meciul ăsta. Meciul cu Moldova nu ne-a dat posibilitatea să vedem ce jucători pot fi folosiți ca titulari. Mă așteptam să dăm multe goluri pentru încredere. Acum lumea e sceptică să mergem la Mondial. Austriecii își bat recordul și au marcat goluri exagerat de multe. Austria are calitate față de noi. E important să nu ne luăm la luptă cu ei. Sper ca experiența dânsului… trebuie să se vadă mâna lui Mircea Lucescu. Cred că are nevoie să aibă un meci al lui, iar acesta ar fi ideal. Cum a mai spus, domnul Lucescu a venit să ajute. Nu e bătaie pe postul de selecționer. Și-a pus postul în joc. Lui îi place să controleze, dar pare că nu sunt lucrurile în controlul său. Îmi doresc să termine cu o victorie cu Austria. Dar trebuie să fim realiști, nu suntem peste ei. Va trebui să ne apărăm bine, să fim uniți. Nu avem altă soluție. România a obținut rezultate cu sudoare. Se poate orice. Austria e nuca cea mai tare. Ne așteptăm la un stadion plin și trebuie să-l avem. Publicul contează mult. E un detaliu care va face diferența”, a spus Ciprian Marica, conform digisport.ro.

Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”