Răzvan Burleanu a anunţat care este principalul obiectiv al lui Gică Hagi la naţionala României

Dan Roșu Publicat: 20 aprilie 2026, 13:50

Gică Hagi a fost prezentat oficial ca noul antrenor al naţionalei României. Răzvan Burleanu a dezvăluit ce obiective va avea Regele, în cei 4 ani de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hagi trebuie să califice România la Euro 2028, dar şi să câştige grupa de Nations League, în urma meciurilor ce vor fi exclusiv în Universul Antena.

Obiectivul lui Gică Hagi la naţionala României

“E un contract pe 4 ani, obiectivul este calificarea la Campionatul European. Dorim să câştigăm UEFA Nations League. Ştiţi că ne ajută pentru calificare. Obiectivul mai e şi câştigarea fiecărui meci în parte”, a spus Burleanu.

Programul meciurilor din Nations League

  • 25.09.2026: Suedia – România (21:45)
  • 28.09.2026: România – Bosnia-Herţegovina (21:45)
  • 02.10.2026: Polonia – România (21:45)
  • 05.10.2026: România – Suedia (21:45)
  • 14.11.2026: România – Polonia (21:45)
  • 17.11.2026: Bosnia-Herţegovina – România (21:45)

“(N.r. Aţi fost greu de convins?) Când te cheamă echipa naţională şi poţi să vii, mi-am dorit, când vrei să vii, nu mai ţii cont de nimic şi vii doar cu gândul de a avea performanţă împreună cu toată lumea. Nu s-a pus problema să fiu convins prea mult, e o mare provocare pentru mine, ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită cu fotbalul pe care trebuie să-l jucăm, un fotbal curajos, să ştim să atacăm, să ne apărăm”, a spus Gică Hagi.

 

Reclamă
Reclamă
Reclamă
