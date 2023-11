Răzvan Marin a spus cine este omul-cheie al calificării României la EURO 2024: "Are meritul cel mai mare" - Antena Sport

Reclamă

A fost ceva special aseară, de când a început să se cânte imnul până la fluierul final. A fost o sărbătoare, a ieșit bine și ca rezultat. Suntem fericiți că am reușit să ne îndeplinim acest obiectiv.

Poate pe unii mai tineri îi influențau criticile. Eu sunt deja de opt ani la echipa națională. Le citeam, auzeam anumite critici, dar nu mă afectau, pentru că eu știu valoarea echipei naționale. S-a văzut în teren că am reușit să ne adunăm, să fim uniți și cred că în ultimele două meciuri am fost la un nivel foarte bun.

Suntem mulți la echipa națională care am crescut împreună. Eu joc cu Pușki (n.r. George Pușcaș) de la 14 ani. Am crescut împreună. La fel cu cei de la Academie, cred că am fost 12-13 în întreaga campanie. Plus ceilalți, care sunt tineri, au dorință.

„Am reușit să ne concentrăm toți pe același obiectiv”

Am reușit să ne adunăm și să avem un singur obiectiv. Asta a fost cel mai important, că am reușit să ne concentrăm toți pe același obiectiv și să nu luăm în seamă alte lucruri.

Mister are meritul cel mai mare din acest punct de vedere, el a selecționat jucătorii care au reușit să se adapteze cerințelor lui și ale grupului. Este meritul lui Mister. După, venim noi, jucătorii, care am reușit să punem în practică tot ce ni s-a cerut.

Sunt atâția jucători cu calitate care pot apărea la echipa națională. În momentul ăsta, este un grup foarte unit, cred că grupul ne-a calificat, nu aș vrea să se strice pentru un jucător sau altul, chiar dacă are calitate mai mare față de alții. „Am plecat de la petrecere undeva la 05:00” Eu am plecat spre casă undeva la 05:00, că se trezise fata. Am ajuns pe la 01:00 acolo. Chiar și cu petrecerea asta, nu știu când s-a întâmplat ultima dată la echipa națională o chestie de genul ăsta. Nu am avut când să văd dacă ne putem bucura. A venit din partea noastră, a jucătorilor, să organizăm ceva, să fim împreună, pentru că ne vom mai vedea abia în luna martie. E un moment frumos, în care ne bucurăm alături de suporteri. Cred că și asta face grupul frumos. Am înțeles că, dacă facem ceva frumos, facem pentru o țară întreagă. Am fost toți foarte emoționați, poate e cea mai mare realizare din carierele noastre, că nu avem jucători care să se bată să câștige campionatele în primele cinci ligi ale Europei sau să se bată la astfel de trofee. Nu se compară nimic cu echipa națională, e greu ca un jucător să descrie ce simte când joacă la echipa națională. La imn, aveam pielea de găină, sunt sentimente și emoții unice”, a declarat Răzvan Marin după meciul România – Elveţia 1-0.