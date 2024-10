Răzvan Marin, cel mai bun marcator din Nations League! Gyokeres, printre starurile cu care se luptă pentru titlul de golgheter - Antena Sport

„Da, sunt foarte fericit că am reușit să luăm alte trei puncte. Acesta era obiectivul nostru. Referitor la goluri, sunt fericit că marchez din penalty, aș vrea să o fac şi din acțiune. Un meci destul de greu, destul de complicat. Am început primele 5 -10 minute destul de greu, a venit şi acel penalty pentru ei, dar am reușit să punem controlul asupra jocului. Per total e bine că am reușit să câștigăm”, a declarat Răzvan Marin pentru Antena Sport.

Marin nu ia în calcul decât varianta ca România să câştige grupa. Tricolorii au nevoie de cel puţin o remiză cu Kosovo, pentru a-şi îndeplini obiectivul.

„Mă bucur că am putut să marcăm un gol frumos pe contraatac. Mai avem 2 meciuri în Liga Națiunilor, sper să luăm alte 6 puncte, să terminăm grupa cu 6 victorii din 6. Bineînțeles, după putem pregăti preliminariile cu alt moral, cu alte gânduri şi sperăm să o facem cât mai bine ca să mergem din acea grupă”, a mai spus mijlocaşul.