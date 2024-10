Răzvan Marin știe cum poate ajunge golgheterul naționalei, după Cipru - România 0-3: "Dacă tot obțin penalty-uri.." - Antena Sport

Răzvan Marin știe cum poate ajunge golgheterul naționalei, după Cipru – România 0-3, Jucătorul echipei naționale nu s-a ferit de cuvinte, la finalul partidei din Nations League.

România s-a impus fără mari probleme la Larnaca. Duelul cu Cipru, din etapa a 3-a a grupei de Nations League, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După meci, Răzvan Marin a transmis faptul că ar putea ajunge golgheterul echipei naționale, în situația în care coechipierii săi vor obține cât mai multe lovituri de la 11 metri. Răzvan Marin a marcat un gol în cadrul partidei cu Cipru. Mijlocașul echipei naționale a punctat dintr-o lovitură de la 11 metri, obținută de Valentin Mihăilă, în prima repriză a partidei de la Larnaca.

„Suntem fericiţi că am reuşit să luăm din nou cele trei puncte. Ne bucură că suporterii sunt tot timpul alături de noi, în număr foarte mare. Am jucat ca şi cum am fi fost acasă. Probabil, dacă stadionul era mai mare, ar fi fost şi mai mulţi români. Ne bucură acest lucru şi sperăm să îi bucurăm cu meciuri frumoase, cu victorii frumoase.

Astăzi ne-am făcut jocul destul uşor pentru că am marcat aceste trei goluri în prima repriză. Poate că în a doua repriză ar fi trebuit să controlăm mai mult jocul, dar până la urmă sunt importante cele trei puncte.