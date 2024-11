Răzvan Marin, verdict după România - Kosovo. Ce mesaj le-a transmis suporterilor: „Depășește orice putere de înțelegere” - Antena Sport

Răzvan Marin le-an transmis un mesaj suporterilor după meciul România – Kosovo. Mijlocașul naționalei a postat pe rețelele de socializare un verdict al evenimentelor care s-au petrecut noaptea trecută pe Arena Națională. Partida cu selecționata statului Kosovo a fost penultima jucată de „tricolori” în acest sezon al Ligii Națiunilor.

De asemenea, fotbalistul de la Cagliari a ținut să le mulțumească atât oamenilor care i-au susținut din tribune, dar și celor de acasă.

Verdictul lui Răzvan Marin după incidentele de la România – Kosovo

Răzvan Marin a dat verdictul după incidentele de la România – Kosovo. Mijlocașul a concluzionat că selecționata noastră a câștigat grupa din Liga Națiunilor, fiind cu un pas mai aproape de Campionatul Mondial din 2026. Kosovarii au abandonat meciul, ieșind de pe teren înainte de fluierul final al arbitrului. Astfel, se presupune că România ar trebui să câștige cu 3-0 la „masa verde”. UEFA urmează să ia o decizie în acest sens.

„Ne-am așteptat la un meci greu, la o luptă adevărată, la provocări din partea adversarilor, dar ce s-a întâmplat aseară, la meciul cu Kosovo, depășește orice putere de înțelegere. Adversarii noștri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv, o bucurie pentru fanii care au venit la stadion, pentru cei care au privit meciul la televizor, ieșind de pe teren fără niciun motiv! Am luptat împreună, noi, jucătorii, alături de publicul minunat, am suferit și, până la fluierul final, am rămas demni și am demonstrat, spre deosebire de adversari, că ne respectăm meseria de sportivi de performanță.

Adevărul e unul singur și e cel mai important: ROMÂNIA a câștigat grupa de Liga Națiunilor și am făcut un pas spre Mondial. După meciul cu Cipru, de luni, putem să ne gândim la obiectivul pe care ni-l dorim cu toții: să ne luptăm, în 2026, cu cele mai bune naționale din lume!

Ne vedem luni pe stadion să sărbătorim întreaga muncă din această toamnă, să fim din nou împreună ROMÂNIA! Mulțumim pentru că sunteți mereu alături de noi!”, a scris Răzvan Marin, pe pagina sa de Instagram.