Reacţia lui Burleanu după decesul lui Mircea Lucescu: “O zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial”

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut o primă reacţie după ce Mircea Lucescu a decedat la vârsta de 80 de ani.
Mircea Lucescu şi-a asumat preluarea naţionalei după încheierea mandatului lui Edi Iordănescu. A câştigat grupa din Nations League, apoi, în ciuda problemelor de sănătate, a ţinut să fie pe bancă la barajul cu Turcia.
Răzvan Burleanu, după decesul lui Mircea Lucescu: “Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale”
“Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, după decesul lui Mircea Lucescu.
Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), atunci când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.
Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.
Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.
Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.
- Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
- Florin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
- „Mi se pare ireal să vorbesc la trecut de Nea Mircea” Răducioiu, devastat după moartea lui Mircea Lucescu
- “Sunt copleşit de tristeţe” Edi Iordănescu, marcat de decesul lui Mircea Lucescu: “Veste cumplită”
- Decizia a fost luată. Cine va fi selecționerul României, după ce Hagi și Iordănescu au rămas în „finală”