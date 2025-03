Reacţie emoţionantă a lui Liviu Ciobotariu, după ce fiul său a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională - Antena Sport

Liviu Ciobotariu a avut un reacţie emoţionantă după ce fiul său, Denis, a fost convocat în premieră la naţionala României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liviu Ciobotariu a spus că s-a simţit cel mai mândru tată din lume în momentul în care a aflat că fiul său a fost convocat la naţională. România – Bosnia e pe 21 martie, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Liviu Ciobotariu, reacţie emoţionantă după ce fiul său a fost convocat la naţională

”Probabil, or mai fi fost în lumea asta, dar eu, chiar dacă, de regulă, sunt foarte ponderat, m-am simțit cel mai mândru tată din lume!

Denis tocmai venise pe acasă, să-și ia câteva lucruri, și plecase spre biserică. La câteva minute după ce a plecat am primit o notificare pe telefon de la o aplicație pe care o urmăresc în care era anunțat lotul convocat de nea Mircea. Am citit de două ori, să fiu sigur că nu am greșit, apoi, seara, am vorbit cu Denis, care fusese anunțat de responsabilii naționalei.

Sincer să fiu, de când a pornit Denis în fotbal și mai ales de când am simțit că poate face ceva în acest domeniu am sperat că va ajunge să treacă prin ce am trecut eu. Indiferent de cât de multe momente frumoase am avut la echipele de club, sentimentele pe care le-am trăit la națională nu au cum să fie comparate cu nimic altceva. Când îți cântă imnul, când frige tricoul pe care-l ai pe tine, când știi că joci pentru o țară întreagă nu poate fi egalat de nimic”, a spus Liviu Ciobotariu pentru gsp.ro.