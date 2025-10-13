Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” - Antena Sport

Naționala României continuă să spere la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii au făcut un meci reușit contra selecționatei pregătite de Ralf Rangnick și vor juca în Bosnia măcar pentru a-și adjudeca locul al doilea în grupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Porumboiu a analizat jocul tricolorilor și a evidențiat două nume care l-au impresionat pe parcursul celor 95 de minute de pe Arena Națională din București.

Vlad Dragomir, remarcatul lui Adrian Porumboiu

Mircea Lucescu a aliniat o echipă de start competitivă contra Austriei, iar jucătorii au avut evoluții excelente, de la portar și până la oamenii de atac. Nevoit să mute după ce Mihai Popescu s-a accidentat, selecționerul l-a introdus pe teren pe Virgil Ghiță, care a fost în cele din urmă decisiv prin golul marcat în prelungiri.

Cu toate acestea, jucătorul remarcat de Adrian Porumboiu a fost nimeni altul decât Vlad Dragomir, fotbalist care joacă în faza principală a UEFA Champions League alături de Pafos.

„Excelent meci! O prestație și o mână de profesionist, care s-a văzut. Un rezultat pe care foarte puțini îl anticipau, dar pe care ni-l doream cu toții. Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu. Sincer, atât de bună mi s-a părut încât austriecii n-au contat. Au avut două-trei faze de poartă, nimic periculos, în afară de șutul respins de Radu. Una peste alta, o evoluție mai mult decât excelentă.