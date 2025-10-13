Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”

Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 17:28

Comentarii
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: Nu l-a văzut nimeni până acum”

Jucătorii naționalei României / SPORT PICTURES

Naționala României continuă să spere la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii au făcut un meci reușit contra selecționatei pregătite de Ralf Rangnick și vor juca în Bosnia măcar pentru a-și adjudeca locul al doilea în grupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Porumboiu a analizat jocul tricolorilor și a evidențiat două nume care l-au impresionat pe parcursul celor 95 de minute de pe Arena Națională din București.

Vlad Dragomir, remarcatul lui Adrian Porumboiu

Mircea Lucescu a aliniat o echipă de start competitivă contra Austriei, iar jucătorii au avut evoluții excelente, de la portar și până la oamenii de atac. Nevoit să mute după ce Mihai Popescu s-a accidentat, selecționerul l-a introdus pe teren pe Virgil Ghiță, care a fost în cele din urmă decisiv prin golul marcat în prelungiri.

Cu toate acestea, jucătorul remarcat de Adrian Porumboiu a fost nimeni altul decât Vlad Dragomir, fotbalist care joacă în faza principală a UEFA Champions League alături de Pafos.

„Excelent meci! O prestație și o mână de profesionist, care s-a văzut. Un rezultat pe care foarte puțini îl anticipau, dar pe care ni-l doream cu toții. Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu. Sincer, atât de bună mi s-a părut încât austriecii n-au contat. Au avut două-trei faze de poartă, nimic periculos, în afară de șutul respins de Radu. Una peste alta, o evoluție mai mult decât excelentă.

Reclamă
Reclamă

În Bosnia, în mod normal, dacă jucăm cum am jucat aseară, cu aceeași așezare și același curaj, ar trebui să batem. Nu se gândea nimeni la Vlad Dragomir, a fost o surpriză plăcută, foarte bun. Este un mijlocaș de care echipa națională are nevoie. Nu l-a văzut nimeni până acum și joacă la o echipă de Champions League.

Altă surpriză a fost Chipciu, a fost peste orice așteptare. Însă toată echipa a jucat bine. Cum au atacat la ultima fază, cum s-au dus cu toții… echipa asta a demonstrat că vrea mai mult decât are. Așa ne mulțumeam cu 0-0, ‘n-am pierdut, suntem buni’, însă a fost o demonstrație”, a transmis Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploilePrognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Observator
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
18:25
Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria
18:15
VIDEORomânia – Slovacia 3-0. Victorie fără emoţii pentru băieţi, la CE Echipe Seniori. Naţionala feminină joacă la 20:00
18:04
Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor
17:43
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
17:38
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
17:18
Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua