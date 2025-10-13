Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” - Antena Sport

Naționala României continuă să spere la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii au făcut un meci reușit contra selecționatei pregătite de Ralf Rangnick și vor juca în Bosnia măcar pentru a-și adjudeca locul al doilea în grupă.
Adrian Porumboiu a analizat jocul tricolorilor și a evidențiat două nume care l-au impresionat pe parcursul celor 95 de minute de pe Arena Națională din București.
Vlad Dragomir, remarcatul lui Adrian Porumboiu
Mircea Lucescu a aliniat o echipă de start competitivă contra Austriei, iar jucătorii au avut evoluții excelente, de la portar și până la oamenii de atac. Nevoit să mute după ce Mihai Popescu s-a accidentat, selecționerul l-a introdus pe teren pe Virgil Ghiță, care a fost în cele din urmă decisiv prin golul marcat în prelungiri.
Cu toate acestea, jucătorul remarcat de Adrian Porumboiu a fost nimeni altul decât Vlad Dragomir, fotbalist care joacă în faza principală a UEFA Champions League alături de Pafos.
„Excelent meci! O prestație și o mână de profesionist, care s-a văzut. Un rezultat pe care foarte puțini îl anticipau, dar pe care ni-l doream cu toții. Echipa mi s-a părut nu bună, ci foarte bună, în ansamblu. Sincer, atât de bună mi s-a părut încât austriecii n-au contat. Au avut două-trei faze de poartă, nimic periculos, în afară de șutul respins de Radu. Una peste alta, o evoluție mai mult decât excelentă.
În Bosnia, în mod normal, dacă jucăm cum am jucat aseară, cu aceeași așezare și același curaj, ar trebui să batem. Nu se gândea nimeni la Vlad Dragomir, a fost o surpriză plăcută, foarte bun. Este un mijlocaș de care echipa națională are nevoie. Nu l-a văzut nimeni până acum și joacă la o echipă de Champions League.
Altă surpriză a fost Chipciu, a fost peste orice așteptare. Însă toată echipa a jucat bine. Cum au atacat la ultima fază, cum s-au dus cu toții… echipa asta a demonstrat că vrea mai mult decât are. Așa ne mulțumeam cu 0-0, ‘n-am pierdut, suntem buni’, însă a fost o demonstrație”, a transmis Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.
- Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria
- Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
- Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
- Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
- Profesionist desăvârșit! Ce a făcut Alex Chipciu a doua zi după România – Austria 1-0