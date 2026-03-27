Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra României, după înfrângerea tricolorilor cu Turcia: “Excelent”

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a remarcat în mod special un jucător al naţionalei României, deşi tricolorii au pierdut meciul cu Turcia, ratând calificarea la Campionatul Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a fost foarte mulţumit de evoluţia lui Nicuşor Bancu (33 de ani). Căpitanul Craiovei l-a anihilat pe Barış Alper Yılmaz (25 de ani), jucătorul Galatei.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Nicuşor Bancu: “A făcut un meci excelent”

“Am remarcat jocul fundașilor centrali, iar Bancu din punctul meu de vedere a făcut un meci excelent, excelent! Poate cel mai bun joc al lui Bancu împotriva unui adversar de top.

E remarcatul meu din meciul de aseară, apropo de cum a reușit să facă față duelului 1 contra 1 cu Bariș Yilmaz, jucător care chiar face diferența în Champions League la Galatasaray”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.