Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra României, după înfrângerea tricolorilor cu Turcia: “Excelent”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 21:51

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a remarcat în mod special un jucător al naţionalei României, deşi tricolorii au pierdut meciul cu Turcia, ratând calificarea la Campionatul Mondial.

Ilie Dumitrescu a fost foarte mulţumit de evoluţia lui Nicuşor Bancu (33 de ani). Căpitanul Craiovei l-a anihilat pe Barış Alper Yılmaz (25 de ani), jucătorul Galatei.

“Am remarcat jocul fundașilor centrali, iar Bancu din punctul meu de vedere a făcut un meci excelent, excelent! Poate cel mai bun joc al lui Bancu împotriva unui adversar de top.

E remarcatul meu din meciul de aseară, apropo de cum a reușit să facă față duelului 1 contra 1 cu Bariș Yilmaz, jucător care chiar face diferența în Champions League la Galatasaray”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Recomandări

Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Cine este soția lui Ferdi Kadıoğlu, cel care a marcat în Turcia – România. Tatăl vedetei nu este străin de lumea sportului
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ferdi Kadıoğlu, cel care a marcat în Turcia – România. Tatăl vedetei nu este străin de lumea sportului
22:49

“Geniu absolut” Prima reuşită a lui Andreas Schjelderup la naţionala Norvegiei a fost un eurogol!
22:41

Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”
21:54

Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027
21:45

LIVE SCOREAnglia – Uruguay și alte 4 meciuri tari se joacă ACUM. Amicale de lux în pauza internațională
21:37

Lovitură cumplită pentru Barcelona! S-a accidentat Raphinha. Cât va absenta starul catalanilor și ce meciuri va rata
21:26

VideoJurnal Antena Sport | Punct și de la capăt
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț