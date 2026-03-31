Home | Fotbal | Echipa naţională | România, calificare dramatică în elita Europeanului U19 din 2027! Golul de 2-2 cu Danemarca, marcat în minutul 90

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 17:01

Comentarii
România U18, la meciul cu Danemarca / Sport Pictures

Selecționata României a promovat în eșalonul de elită după ce a remizat dramatic cu Danemarca, 2-2 (1-2), marți, la Clinceni, în ultimul său meci din Grupa B1 a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Ion Marin a deschis scorul prin Fernando Pellegrini (40), dar danezii au intrat în avantaj la pauză, după două goluri înscrise la scurt timp, de Malik Pimpong (44) și Costyn Gheorghe (45+2, autogol). Golul egalării și al calificării a fost înscris de Andrei Roateș (90), care fusese introdus în min. 78.

Tricolorii au avut o bară, prin Denis Țăroi (47), în timp ce oaspeții au trimis mingea în bară de două ori, prin Pimpong (6) și Sean Fetterlein (35).

Actuala echipa Under-18 a României a evoluat în formula: Răzvan Farcaș – Fabio Bădărău (căpitan), Christian Vechiu, Raul Cojocariu – Hunor Batzula (Ștefan Amarandei, 78), Ianis Podoleanu (Robert Drăghici, 63), Rareș Coman, Costyn Gheorghe – Denis Țăroi (Sebastian Banu, 78) – Fernando Pellegrini (Andrei Roateș, 78), Alexandru Bota (Mario David, 63).

În celălalt meci al grupei, Andorra de dispus de Liechtenstein cu 2-0.

Reclamă
Reclamă

România, după victorii cu Andorra (3-1) și Liechtenstein (11-0), a ocupat primul loc, cu 7 puncte (+13), urmată de Danemarca, 7 puncte (+6), Andorra, 3 puncte, Liechtenstein, 0 puncte. Doar prima clasată a promovat în Liga A.

 

Sursa: agerpres.ro

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
19:00

18:55

18:42

18:28

18:15

18:14

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
