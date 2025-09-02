România - Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00 - Antena Sport

România o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, pe Arena Naţională. Meciul, care va avea loc vineri, de la ora 21:00, va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul Jesse Marsch va veni la Bucureşti cu nume importante. Printre aceştia se numără şi Jonathan David, atacantul de 25 de ani transferat vara aceasta de Juventus de la Lille.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

România va avea parte de un test solid contra Canadei, înaintea duelului din Cipru, câteva zile mai târziu, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. România nu a început grozav grupa de calificare şi are 6 puncte după primele 4 meciuri, fiind abia pe locul 3.

“Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări. Pe 9 septembrie, România va juca în Cipru. În iunie, echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 2-0.

România este nevoită să joace amicalul contra Canadei deoarece grupa “tricolorilor” are cinci echipe, iar la fiecare etapă, o echipă va fi nevoită să dispute un meci de pregăitre.