Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România - Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00 - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

Publicat: 2 septembrie 2025, 15:49

Comentarii
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

Jucătorii României / Profimedia

România o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, pe Arena Naţională. Meciul, care va avea loc vineri, de la ora 21:00, va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul Jesse Marsch va veni la Bucureşti cu nume importante. Printre aceştia se numără şi Jonathan David, atacantul de 25 de ani transferat vara aceasta de Juventus de la Lille.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

România va avea parte de un test solid contra Canadei, înaintea duelului din Cipru, câteva zile mai târziu, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. România nu a început grozav grupa de calificare şi are 6 puncte după primele 4 meciuri, fiind abia pe locul 3.

“Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări. Pe 9 septembrie, România va juca în Cipru. În iunie, echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 2-0.

România este nevoită să joace amicalul contra Canadei deoarece grupa “tricolorilor” are cinci echipe, iar la fiecare etapă, o echipă va fi nevoită să dispute un meci de pregăitre.

Reclamă
Reclamă

Canada este una dintre cele trei ţări gazdă ale ediţiei din 2026 a World Cup. Pe lângă Canada, Statele Unite ale Americii şi Mexic vor găzdui şi ele meciuri la cea mai importantă competiţie fotbalistică din lume. Toate cele trei ţări gazdă sunt calificate deja la turneul final.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajareO nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare
Reclamă
  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Observator
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?”
17:00
Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă
16:57
Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City
16:49
Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului
16:45
Gigi Becali, replică acidă pentru contestatari, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş: “Care umilinţă?”
16:37
Raul Rusescu, dat pe spate de transferul uriaș pregătit de Neluțu Varga: “O adevărată bombă!”
15:25
Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 3 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 4 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă 5 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 6 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”