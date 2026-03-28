Home | Fotbal | Echipa naţională | Cosmin Contra a transmis cine e de vină la golul marcat de turci cu România! Ce a spus de Mircea Lucescu

Cosmin Contra a transmis cine e de vină la golul marcat de turci cu România! Ce a spus de Mircea Lucescu

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 9:58 / Actualizat: 28 martie 2026, 11:50

Comentarii
Cosmin Contra a transmis cine e de vină la golul marcat de turci cu România! Ce a spus de Mircea Lucescu

Cosmin Contra într-un meci / Profimedia Images

Cosmin Contra (50 de ani) e de părere că atât Andrei Raţiu (27 de ani), cât şi Dennis Man (27 de ani) au greşit la golul Turciei din meciul cu România, marcat de Ferdi Kadioglu (26 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat, la conferinţa de presă, că Raţiu a greşit la golul turcilor.

Cosmin Contra crede că atât Raţiu, cât şi Man sunt de vină la golul turcilor

“Diferența nu a fost atât de mare, doar că ei au fost mai buni. Ne-au dominat ca joc, au fost peste noi. Am făcut o greșeală, chiar dacă am stat foarte bine defensiv.

Am fost bine organizați defensiv, dar am pus prea puține probleme în atac. Am avut fazele lui Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, atât. Nici ei nu au avut foarte multe ocazii, dar au dat un gol.

(n.r. despre faza golului) Dacă te uiți la meci, pare că s-a pregătit ca jucătorii noștri să vină cu oamenii de pe partea lor. Deci Man să vină cu fundașul stânga (n.r. autorul golului). Și Rațiu să stea cu Yildiz. La acea fază, cred că a fost greșeala ambilor. Dennis Man l-a pierdut din marcaj pe fundașul stânga, care face o demarcare în interior, iar Rațiu trebuia să strângă acolo.

Reclamă
Reclamă

Dacă domnul Lucescu a spus că Rațiu a fost vinovat, înseamnă că a știut ceea ce i-a cerut”, a declarat Cosmin Contra pentru digisport.ro.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
