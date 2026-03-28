“Cum am putea fi aroganți”. Italienii au dat replica după apariția imaginilor care au înfuriat toată Bosnia

Federico Dimarco, mijlocașul lui Inter și al naționalei Italiei, a ținut să dea un răspuns în fața acuzațiilor îndreptate înspre el și colegii săi după apariția unui videoclip care a înfuriat oamenii din Bosnia, adversara “Squadrei Azzurra” din finala barajului pentru Cupa Mondială.

Pe imaginile surprinse de cei de la RAI se observă cum o parte din elevii lui Gennaro Gattuso se bucură în momentul în care Bosnia o învinge pe Țara Galilor la loviturile de departajare în semifinala play-off-ului, un gest considerat sfidător de balcanici.

Reacția lui Dimarco după imaginile apărute în Italia

Italia și Bosnia urmează să se întâlnească marți seara în finala barajului pentru Cupa Mondială, iar duelul de la Zenica a început să fie unul tensionat încă de dinainte să înceapă. După ce “Squadra Azzurra” a învins-o în semifinale pe Irlanda de Nord cu 2-0, elevii lui Gattuso au mers într-un bar să urmărească finalul meciului dintre Bosnia și Țara Galilor, cel de pe urma căruia urmau să își afle adversara din ultimul act al play-off-ului.

În momentul în care reprezentativa lui Sergej Barbarez a câștigat la penalty-uri, s-a observat pe imaginile oferite de RAI cum Federico Dimarco și Gugliermo Vicario s-au bucurat. De aceea, cei din Bosnia au crezut că italienii au apelat la gestul respectiv pentru că au considerat că vor avea un adversar mai ușor.

După apariția acestui scandal, Dimarco, unul dintre jucătorii surprinși în imagini, a venit cu o replică. Mijlocașul de 28 de ani a spus că reacția respectivă a venit din postura de fan neutru care a trăit la intensitate maximă o serie de lovituri de la 11 metri. Ulterior, fotbalistul lui Cristi Chivu a ținut să îi critice pe cei care i-au filmat pe ascuns pe el și pe colegii săi. În final, Dimarco a transmis că jucătorii Italiei n-ar avea niciun motiv să fie aroganți, ținând cont că țara a fost ultima dată la un Mondial în 2014.